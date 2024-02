Big Mama vola a New York e parla di body shaming all’ONU: il messaggio contro il bullismo (VIDEO)

Sanremo

Nicolò Figini | 23 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Ieri sera al TG3 è stato mandato in onda un servizio in cui abbiamo potuto vedere Big Mama, concorrente del Festival di Sanremo 2024, parlare nell’aula dell’assemblea dell’ONU a New York.

Big Mama parla all’ONU

Nell’edizione serale del TG3 è stato mandato in onda un servizio riguardante Big Mama, la concorrente del Festival di Sanremo 2024 che ha portato sul palco dell’Ariston “La rabbia non ti basta“. All’interno della canzone ha parlato della sua difficile infanzia a causa del bullismo e del body-shaming, ma ha comunque creduto nei propri sogni.

In questi ultimi giorni, infatti, la cantante si è ritrovata a parlare del suo percorso di vita nell’aula dell’assemblea dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU). Tutto ciò davanti a duemila ragazzi tra i 16 e 17 anni. Ai microfoni del TG3 ha poi dichiarato:

“”Io ci tengo tantissimo a spiegare quella che è la mia storia per fare capire quanto sia importante credere nei propri sogni. A prescindere da chi si è o da dove si viene”.

Successivamente Marianna, in arte Big Mama, ha spiegato che ciò che le riempie il cuore di gioia è ricevere messaggi da parte di ragazzi e ragazze che si sentono rappresentati da lei. Poter finalmente parlare della sua sofferenza al passato la fa stare bene. Si sente fiera di poter aiutare altre persone che stanno vivendo ciò che anche lei ha vissuto:

BigMama è intervenuta nell'aula dell'assemblea dell'Onu a New York, di fronte a una platea di duemila giovani, per portare il suo messaggio contro body shaming e bullismo pic.twitter.com/GNIyr5pOPF — Tg3 (@Tg3web) February 22, 2024

“La cosa che mi colpisce di più in assoluto è quando mi arrivano messaggi del tipo: ‘Da quando ti ho vista in televisione mi sono sentito meglio’.

Perché la rappresentazione è importante. Poter parlare della mia sofferenza come qualcosa di superato e ormai passato, mi fa sentire finalmente tranquilla”.

I fan adesso rimangono in attesa del suo nuovo album, che uscirà il giorno della Festa della Donna. Siete pronti a emozionarvi con la sua musica?