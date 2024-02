LA RABBIA NON TI BASTA canzone Big Mama Sanremo 2024: testo e significato

Sanremo

Nicolò Figini | 7 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Anche Big Mama sarà una delle concorrenti del Festival di Sanremo 2024 e sul palco dell’Ariston porterà la canzone La rabbia non ti basta: tutto quello che sappiamo su testo e significato.

Il testo di La rabbia non ti basta di Big Mama

Tra le canzoni di Sanremo 2024 c’è sicuramente anche quella di Big Mama e in molti si chiedono quale sia il testo di La rabbia non ti basta. Qui di seguito possiamo lasciarvi una porzione del suo contenuto:

Guarda me

Adesso sono un’altra

La rabbia non ti basta,

Hai cose da dire

Se ti perdi segui me

Quel vuoto non ti calma

È il buio che ti mangia e non ti fa dormire

Animo buono ma riempito d’odio

Per far testa a quello degli altri

Se vi state chiedendo chi ha scritto la canzone di Big Mama La rabbia non ti basta la risposta è che il brano è stato composto da lei stessa, Botta e Brun.

Ora che abbiamo parlato del testo, che lei vuole dedicare a se stessa, passiamo al vero significato della canzone di Sanremo 2024…

Il significato di La rabbia non ti basta

Big Mama, nel corso di un’intervista disponibile anche su RaiPlay, parlando del significato del testo della canzone La rabbia non ti basta ha rivelato di aver sentito il bisogno di dedicare qualcosa alla se stessa del passato:

“È una canzone che per me va a chiudere un cerchio. Sentivo l’esigenza di dedicare qualcosa alla “me” del passato che aveva bisogno di tanto amore e di attenzioni”.

Si tratta di una confessione molto personale che parla di una trasformazione e di una sorta di riscatto verso un passato fatto di violenza e turbamento interiore.

Ma che cosa pensa della sua prima esperienza al Festival di Sanremo 2024? Dopo aver parlato del significato e del testo della canzone La rabbia non ti basta andiamo a scoprire le altre sue dichiarazioni…

Le parole di Big Mama a Sanremo 2024

Big Mama, oltre al significato del testo de La rabbia non ti basta, ha anche riferito di essere molto agitata per il debutto sul palco dell’Ariston. Tuttavia non vuole lasciare che l’ansia la logori:

“Voglio vivere questa esperienza nel migliore dei modi, anche perché ammetto che mi piace essere guardata. E non permetterò allo stress di rovinarmi tutto”.

Big Mama sogna un podio che comprenda solo donne e poi ha aggiunto di voler ringraziare Amadues per l’occasione che le ha dato. Ironicamente ha proseguito:

“Ama, me lo potevi dire un po’ prima. Mi hai fatto stare male fino all’ultimo. Però poi hai detto il mio nome e ora ti voglio bene di nuovo”.

Concludiamo con i Big di Sanremo 2024…

I Big di Sanremo 2024

Adesso che conosciamo il testo e il significato della canzone di Big Mama dal titolo La rabbia non ti basta, eccoci al momento di elencare tutti i Big di Sanremo 2024:

Alessandra Amoroso – Fino a qui; Alfa – Vai!; Angelina Mango – La noia; Annalisa – Sinceramente; Big Mama – La rabbia non ti basta; Bnkr44 – Governo punk; Clara – Diamanti grezzi; Dargen D’Amico – Onda alta; Diodato – Ti muovi; Emma – Apnea; Fiorella Mannoia – Mariposa; Francesco Renga e Nek – Pazzo di te; Fred De Palma – Il cielo non ci vuole; Gazzelle – Tutto qui.

Geolier – I p’ me, tu p’ te; Ghali – Casa mia; Il Tre – Fragili; Il Volo – Capolavoro; Irama – Tu no; La Sad – Autodistruttivo; Loredana Bertè – Pazza; Mahmood – Tuta gold; Maninni – Spettacolare; Mr. Rain – Due altalene; Negramaro – Ricominciamo tutto; Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita; Rose Villain – Click Boom!; Sangiovanni – Finiscimi; Santi Francesi – L’amore in bocca e The Kolors – Un ragazzo una ragazza.

Come se la caverà Big Mama alla fine del suo percorso all’interno della gara? Lo scopriremo solo gustandoci tutti gli appuntamenti in onda dal 6 al 10 febbraio 2024.