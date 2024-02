I The Kolors realizzano una cover inedita di I p’ me tu p’ te: la reazione di Geolier (VIDEO)

Sanremo | Social

Andrea Sanna | 23 Febbraio 2024

Sanremo 2024

È virale sui social il video dei The Kolors che cantano la cover di I p’ me tu p’ te di Geolier: la reazione del rapper

Sui social i The Kolors sono diventati virali dopo aver realizzato un video in cui cantavano, in chiave rivisitata, il brano di Geolier “I p’ me tu p’ te”. Il tutto è servito non solo per omaggiare l’amico e collega ma anche per annunciare la sua presenza al Forum di Assago come ospite. La reazione del rapper non si è fatta attendere.

La cover dei The Kolors di I p’ me tu p’ te

Dopo essere stati protagonisti al Festival di Sanremo con “Un ragazzo una ragazza”, i The Kolors si preparano al loro primo concerto al Forum di Assago il 3 aprile. In attesa che arrivi questo importante momento della loro carriera, la band guidata da Stash ha annunciato il primo ospite: Geolier!

E per ufficializzare la notizia i The Kolors l’hanno fatto nel modo in cui gli riesce meglio: cantare. Sui social ci hanno regalato una versione urban funk di I p’ me tu p’ te del collega. Brano peraltro che si è classificato secondo al Festival di Sanremo di Amadeus e che sta riscuotendo grande successo.

Un’interpretazione molto interessante quella data dal gruppo, che non perde di fascino e ha riscosso successo anche sui social. Tanti sono infatti i like e commenti positivi raccolti dai The Kolors per questa trovata, tanto che il video è diventato virale.

Come si apprende anche dalla nota ufficiale Geolier ha scoperto di essere ospite dei The Kolors al Forum di Assago visionando proprio il video dedicato da Stash e compagni. Il rapper alla visione del filmato si è detto molto entusiasta, dando poi appuntamento a tutti al 3 di aprile.

Nel video come detto si vedono i membri dei The Kolors in studio mentre suonano la cover del brano di Geolier. Stash, il batterista Alex Fiordispino e il bassista Dario Iaculli hanno voluto fare questo piccolo omaggio, mentre in contemporanea il cantante guardava il video sul cellulare mentre si trovava in spiaggia. La reazione in diretta lascia capire che non era preparato, anzi!

Già in altre occasioni i The Kolors avevano manifestato amicizia e stima nei confronti di Geolier e viceversa. E lo si era capito anche dallo scherzo realizzato da Le Iene (con la complicità di Stash) ai danni del rapper napoletano. Ora un nuovo attestato d’affetto, che sancisce questo rapporto.

Il rapper e la band si troveranno insieme sullo stesso palco del Forum di Assago per cantare insieme. Probabilmente Geolier non sarà il solo ospite e non è escluso possano arrivarne presto degli altri.