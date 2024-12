A seguito di quanto accaduto a sua sorella, Clarissa Selassié rompe il silenzio e dà la sua versione dei fatti, rivelando alcuni retroscena sulla storia tra Lulù e Manuel Bortuzzo.

Parla Clarissa Selassié

“Sono giorni molto particolari, non ci aspettavamo di subire queste calunnie”. Inizia così la lunga intervista che Clarissa Selassié ha rilasciato in queste ore a FanPage. Come tutti ormai ben sappiamo, solo la scorsa settimana Lulù Selassié è stata denunciata per stalking da Manuel Bortuzzo e col passare delle ore sono emersi alcuni retroscena su quello che sarebbe accaduto tra i due. Stando alle prime ricostruzioni, la Principessa avrebbe pedinato, aggredito fisicamente e perseguitato il nuotatore, che a quel punto sarebbe stato costretto a denunciare la sua ex fidanzata.

Adesso però, a distanza di giorni, a voler dare la sua versione dei fatti è stata Clarissa, sorella di Lulù, che ha svelato dei retroscena inediti. L’ex Vippona ha infatti confermato i gossip che circolavano lo scorso anno, quando si parlava di un presunto ritorno di fiamma tra la coppia. Stando alla Selassié, dall’estate del 2023 fino ai 6/7 mesi successivi sua sorella e Bortuzzo sarebbero stati fidanzati, sostenendo anche di essere in possesso di foto e video che dimostrerebbero le sue parole. Clarissa ha poi spiegato: “Mia sorella ha sopportato tanto, è stata zitta per anni quando la gente credeva fosse pazza e che lei volesse far sembrare che stessero insieme. Loro stavano insieme davvero. Lulù rispettava la privacy che Manuel voleva mantenere e di conseguenza la storia è stata tenuta nascosta”.

Secondo Clarissa Selassié dunque sarebbe stato proprio Manuel Bortuzzo a chiedere a Lulù di tenere nascosta la relazione. A essere a conoscenza dei fatti sarebbero stati solamente i parenti e gli amici delle Principesse. L’ex Vippona per di più aggiunge: “Lei viveva con l’angoscia che la notizia uscisse. Aveva paura della reazione di Manuel, visto che non voleva che determinate persone venissero a sapere che stavano insieme”.

Ma non è ancora finita.

La reazione alla denuncia di Manuel

Proseguendo il suo racconto, Clarissa Selassié rivela la reazione di sua sorella Lulù alla denuncia di Manuel Bortuzzo. A riguardo la Principessa dichiara: “È arrivata come un fulmine a ciel sereno, siamo ancora tutti sotto shock. Lui era a tutti gli effetti un membro della famiglia. Ridevamo, scherzavamo, parlavamo di fare viaggi insieme. Veniva continuamente a casa nostra e cenava da noi”.

In merito a un possibile disagio da parte di Manuel, Clarissa afferma invece: “A volte aveva dei momenti no in cui era ansioso per motivi suoi personali, che riguardavano anche dinamiche di coppia, ma non è mai stato netto nel voler chiudere. Non ha mai voluto avere un faccia a faccia, per esempio. Le coppie si possono lasciare, ma Lulù non è stata degnata nemmeno di una spiegazione. È stata trattata senza rispetto”.

Clarissa Selassié ha anche voluto commentare il presunto schiaffo che Lulù avrebbe dato a Manuel Bortuzzo. L’episodio in questi giorni ha fatto a lungo discutere e adesso la Principessa rivela: “Di questo parleremo in aula, in presenza del nostro avvocato”.

Infine, rivolgendo un messaggio a Manuel, Clarissa conclude: “Cosa gli direi? Che sono molto delusa. Questa non è la persona che io conosco. Ma forse fino ad ora ne ho conosciuto solo una versione finta”.