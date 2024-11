Ecco tutto quello che c’è da sapere su Ermal Meta, dall’età, a dove seguirlo sui social e Instagram, alla vita privata, al testo della canzone in gara a Sanremo 2021.

Nome e Cognome: Ermal Meta

Data di nascita: 20 aprile 1981

Luogo di Nascita: Fier, Albania

Età: 42 anni

Altezza: 178 cm

Peso: 71 kg

Segno zodiacale: Ariete

Professione: cantautore

Fidanzato: Ermal è fidanzato con Chiara Sturdà

Figli: Ermal ha una figlia

Tatuaggi: non ha tatuaggi

Profilo Instagram: @ermalmetamusic

Ermal Meta età e biografia

Vediamo quello che c’è da sapere sulla biografia di Ermal Meta. Il cantante nasce a Fier, in Albania, il 20 aprile 1981.

La sua età è dunque di 42 anni, mentre la sua altezza e il suo peso sono pari rispettivamente a 178 cm e 71 kg.

Quando ha 13 anni, Ermal si trasferisce a Bari con sua madre Fatmira, suo fratello Rinland e sorella Sabina. Nel mentre però chiude i rapporti con suo padre, a causa di diversi trascorsi.

Scopriamo adesso quello che sappiamo sulla vita privata di Meta.

Vita privata

Della vita privata di Ermal Meta sappiamo che in passato ha avuto una relazione di oltre 9 anni con la speaker radiofonica Silvia Notargiacomo. Tuttavia nel 2018 la storia si interrompe, ma ad oggi non è ben chiaro cosa sia accaduto tra i due.

Oggi i fan si chiedono se Ermal abbia una nuova fidanzata, e la risposta è sì! Nel 2024 lui e la sua compagna sono diventati genitori.

Da aprile 2020 infatti Meta inizia una relazione con Chiara Sturdà, una marketing manager e un’agente sportiva per Top Player Company con la passione per la pallavolo. La coppia sembrerebbe essere in sintonia e in armonia, e lo scorso anno hanno anche passato la quarantena insieme!

Vediamo ora dove poter seguire Ermal sui social e in particolare su Instagram.

Dove seguire Ermal Meta: Instagram e social

In molti si chiedono dove poter seguire Ermal Meta sui social e su Instagram.

Il cantante ha un profilo attivo, che vanta più di 570 mila follower.

Proprio su Instagram Ermal condivide i momenti più belli della sua vita privata, della sua quotidianità e della sua carriera.

Proprio in merito ai suoi successi vediamo cosa sappiamo.

Carriera

Già all’età di 16 anni, Ermal Meta ha cominciato a suonare pianoforte e chitarra, per poi dare il via alla sua carriera entrando a far parte di vari gruppi prima di entrare negli Ameba 4, dove diventa chitarrista. La band partecipa anche al Festival di Sanremo 2006 nella sezione Giovani con il brano Rido… forse mi sbaglio, venendo però eliminato alla prima serata. Dopo la pubblicazione del primo album tuttavia il gruppo si sciolse.

Successivamente Ermal fonda la band La Fame di Camilla, con i quali realizza ben tre album in studio: La Fame di Camilla, Buio e luce e L’attesa. Anche stavolta Meta, col suo gruppo, partecipa al Festival di Sanremo 2010, presentando in gara nella sezione Giovani il brano Buio e luce.

Dopo lo scioglimento della band, Ermal Meta dà ufficialmente il via alla sua carriera solista. A quel punto il cantautore inizia a scrivere canzoni per alcuni dei nomi più importanti della musica italiana, tra cui Emma, Francesco Renga, Patty Pravo, Chiara Galiazzo, Marco Mengoni, Francesca Michielin, Francesco Sarcina e Lorenzo Fragola. Solo nel 2014 esce il suo primo singolo di debutto, Lettera A Mio Padre. Nel novembre del 2015 esce la canzone Odio le favole, e successivamente Meta ha preso parte a Sanremo Giovani 2015, venendo selezionato tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2016. Il 5 febbraio 2016 pubblica così il primo album in studio, Umano.

Dopo il successo ottenuto, Ermal l’anno successivo torna al Festival di Sanremo, stavolta nella sezione “Big”, con la canzone Vietato morire. In questa occasione si classifica al terzo posto. Contemporaneamente esce il suo secondo album in studio, intitolato a suo volta Vietato morire. Il disco contiene le canzoni Ragazza paradiso, Voodoo Love e Piccola anima, in collaborazione con Elisa. Nel marzo dello stesso anno Meta viene scelto come giudice della sedicesima edizione di Amici di Maria De Filippi.

A febbraio 2018 Ermal Meta torna nuovamente al Festival di Sanremo, stavolta insieme a Fabrizio Moro. I due presentano il brano Non Mi Avete Fatto Niente, che vince la kermesse musicale. Il duo come se non bastasse partecipa come rappresentante dell’Italia all’Eurovision Song Contest 2018 a Lisbona, classificandosi poi in quinta posizione. Nel mentre esce anche il terzo album del cantante, Non Abbiamo Armi, contente le canzoni Dall’alba al tramonto, Io mi innamoro ancora e 9 primavere.

Il 15 gennaio 2021 pubblica il singolo No Satisfaction, che anticipa il suo quarto album, intitolato Tribù urbana, che verrà rilasciato 12 marzo dello stesso anno. Contemporaneamente partecipa al Festival di Sanremo 2021, dove presenta la canzone Un milione di cose da dirti.

Nel 2024 pubblica invece l’album Buona fortuna.

Ermal Meta a Sanremo 2021

A seguito delle esperienze passate, quest’anno Ermal Meta torna al Festival di Sanremo 2021. In occasione della nuova edizione della kermesse musicale, il cantautore presenterà la sua nuova canzone, Un Milione Di Cose Da Dirti. Si tratta di una ballata piena di sentimento, un invito a non avere paura, e anche a tendere la mano per chiedere aiuto.

Ecco cosa svela Ermal in merito alla sua canzone e alla sua nuova partecipazione a Sanremo 2021.

“È una canzone semplicissima, sono quattro accordi in croce, una semplicità armonica per costruire qualcosa di melodico un po’ più complesso, è una semplicissima canzone d’amore. Spero di riuscire a comunicare al meglio quello che vado a fare, di arrivare alla gente, cercando di assottigliare, annullare, azzerare il più possibile il filtro catodico, di arrivare dall’altra parte”.

Ha raccontato.

“Caruso” di Lucio Dalla è la canzone scelta per la serata cover. Con il sul palco Napoli Mandolin Orchestra.

Scopriamo ora un estratto del testo di Un Milione Di Cose Da Dirti, la canzone che Ermal Meta presenterà a Sanremo 2021.

Canzone e testo

Il 3 marzo, in occasione della seconda serata del Festival di Sanremo 2021, Ermal Meta presenta per la prima volta la sua nuova canzone, Un Milione Di Cose Da Dirti. Il pezzo anticipa il suo nuovo album di inediti, Tribù Urbana, in uscita il prossimo 12 marzo.

Ecco un estratto dal testo:

“Con le mani nel fango, per cercare il destino. Tu diventi più bella ad ogni tuo respiro e mi allunghi la vita inconsapevolmente. Avrei un milione di cose da dirti, ma non dico niente. In un mare di giorni felici annega la mia mente ed ho un milione di cose da dirti, ma non dico niente”.