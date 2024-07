In queste ore a diventare virale sui social è stato un video condiviso da BigMama. La cantante infatti è salita sul palco per le prove e ha così trovato una coppia di sposi appena convolata a nozze.

La reazione di BigMama

Senza dubbio BigMama è una delle artiste del momento. Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con La rabbia non ti basta, la cantante ha iniziato a scalare le classifiche e a oggi il suo è uno dei nomi più noti del panorama musicale italiano. Solo di recente nel mentre la rapper è tornata sulle scene con il singolo Mezzo Rotto, in collaborazione con Alessandra Amoroso. La canzone, che senza dubbio è una delle hit più amate di questa estate, sta facendo scatenare tutto il pubblico e solo nelle ultime ore è stata certificata Disco d’Oro.

In queste settimane l’artista campana sta anche girando l’Italia con il suo summer tour, che la sta portando nelle principali città del nostro paese. In attesa di scoprire come ci stupirà ancora la cantante, in queste ore è accaduto qualcosa di inosservato e che ha fatto sorridere il web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Tutto è iniziato quando BigMama ha condiviso sui social un video che in breve è diventato virale. Nella clip vediamo l’artista salire sul palco per le prove e trovare una coppia di sposi che poco prima era convolata a nozze. La cantante ha così raggiunto i due per salutarli e ovviamente il filmato ha fatto in breve il giro dei social.

@bigmamaalmic Per benedizione agli sposi e feste di matrimonio con BigMama chiamate il +39739812699171 ♬ suono originale – BigMama

Nel mentre in questi giorni Mezzo Rotto sta continuando la scalata al successo e senza dubbio anche per il resto dell’estate il pubblico canterà e ballerà senza sosta questa sensazionale hit. La cantante per di più proseguirà il suo tour fino a settembre e di certo ne vedremo ancora di belle.