Fioccano dischi d’oro e di platino per gli ex allievi di Amici, passati e recenti. Con l’uscita delle certificazioni FIMI del lunedì, infatti, scopriamo che tanti cantanti che sono passati dal talent di Maria De Filippi, soprattutto donne hanno avuto nuovi riconoscimenti. Vediamoli tutti quindi.

Tutte le certificazioni FIMI di oggi delle ex allievie di Amici

Oggi, lunedì 22 luglio, la FIMI ha reso note le nuove certificazioni che riguardano la settimana che va dal 12 al 18 luglio. E dai risultati troviamo tantissime ex allieve di Amici (passate e più recenti) che sono riuscite a fare incetta di dischi d’oro e di Platino. Chi sono?

Partiamo da Angelina Mango che ha avuto ben due certificazioni per due album diversi. C’è infatti stato il primo disco di platino per Voglia di Vivere, uscito dopo il suo percorso nel talent di Maria De Filippi. La seconda certificazione, invece, è il primo disco d’oro per Pokè Melodrama, il suo ultimo album.

LEGGI ANCHE: Ultimo torna al suo “parchetto” e fa una sorpresa a un giovane fan

Una doppia certificazione ce l’ha anche Elodie che si è aggiudicata il suo primo oro per Black Nirvana, suo singolo uscito all’inizio delle estate. E poi è arrivato il terzo disco di platino per una canzone dello scorso anno, cioè Pazza Musica insieme a Marco Mengoni.

Per rimanere sulle ex allieve di Amici del passato troviamo il quarto platino ad Annalisa per la sua Sinceramente. Mentre è arrivato il primo oro per Alessandra Amoroso e la sua Mezzo rotto cantata in coppia con Big Mama. Aggiungiamoci anche Gaia che con la sua Sesso e samba insieme a Tony Effe ha conquistato il secondo disco di platino.

Non solo donne, perché tra i cantanti usciti da Amici (ma questa volta dell’ultima edizione) che hanno conquistato una certificazione in questa settimana c’è anche Petit. L’ex allievo di Rudy Zerbi ha infatti ricevuto il primo disco d’oro per Mammamì.