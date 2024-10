A Che Tempo che Fa meraviglioso siparietto con BigMama che hanno cucinato per ospiti e pubblico pasta, patate e provola

Lo show di BigMama a Che Tempo Che Fa

È stato BigMama show ieri sera durante la puntata di Che Tempo Che Fa! La cantante che è arrivata per presentare il nuovo singolo con Paola e Chiara, Il linguaggio del corpo, si è fatta notare in diversi momenti della puntata. Non solo durante l’esibizione quando lei e le sue colleghe hanno coinvolto Fabio Fazio, ma anche in un altro spassoso spazio.

Quasi a fine serata, con il “Tavolo” in pieno svolgimento, BigMama è arrivata con un carrello su cui era posizionata una teglia fumante. Al suo interno una gustosissima pasta, patate e provola. Ha introdotto il tutto con: “Ha detto che sta male, che non lo fanno mangiare, ha detto questo e quello. Non mi venite a dire che non l’ho fatta io!” ha avvertito la cantante.

Poi BigMama è entrata in scena e ha scatenato un divertentissimo e spassoso momento con gli ospiti e Fabio Fazio. Francesco Paolantoni, alle prese con la diverticolite (si tratta di un’infiammazione gastrointestinale), è corso subito dalla cantante, perché si tratta di uno dei suoi piatti preferiti. Piuttosto interessato ha detto: “Io a costo di passare la notte in bianco, la devo assaggiare”.

Dopo l’assaggio e di una sgridata da parte della sua maestra di Ballando con le Stelle, Anastasia Kuzmina, Francesco Paolantoni si è trasformato in cameriere e ha aiutato BigMama a preparare i piatti per gli ospiti del tavolo.

“L’ho fatta io: pasta patate e provola!”



– Il momento della serata da cui non ci siamo più ripresi 😭❤️ #CTCF @bigmamaalmic pic.twitter.com/eDdU09cx0e — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) October 13, 2024

Fabio Fazio senza parole per quello a cui stava assistendo, non ha potuto che ironizzare: “Ma che è, la mensa?”. Specie poi quando con la complicità del comico campano, la rapper ha distribuito dei piatti anche ad alcuni presenti tra il pubblico. BigMama dalla sua ha precisato di non aver cucinato solo per Francesco Paolantoni, ma per tutti.

Gli ospiti sembrano aver particolarmente gradito l’assaggio, elogiando le capacità di BigMama. Fabio Fazio, però ha provato a riportare tutti all’ordine e scherzoso ha aggiunto: “Ragazzi, siamo in onda, non possiamo mangiare. Un po’ di professionalità. Almeno dacci la ricetta.”

A quel punto BigMama non se l’è fatto ripetere due volte e ha descritto per filo e per segno al ricetta della pasta, patate e provola che aveva preparato poco prima. La cantante si stava però dilungando un po’ troppo e Fazio ha tentato di intervenire: “Ho capito però me l’hai chiesta tu la ricetta, bello, me la vuoi far dire?!”, l’ha stoppato la rapper avellinese. “E ho capito, ma pensavo fosse breve”, ha risposto dalla sua Fazio, che ha ammesso poi: “È buona!”

La reazione del web

Il siparietto è stato talmente divertente, che sui social è diventato virale. BigMama con questa trovata ha ricevuto il commento positivo da parte di tutti gli utenti, divertiti dalla scenetta che si è creata in studio.

C’è chi si chiede persino perché non concedere un ruolo fisso alla cantante nel cast di Che Tempo Che Fa, vista la sua spiccata vena ironica e parlantina. Sarebbe senza dubbio un valore aggiunto alla trasmissione. E chissà che Fazio non possa pensarci, dato che nelle due occasioni che ha avuto BigMama come sua ospite, le risate sono state assicurare.

Peraltro Che Tempo Che Fa è stato premiato dal pubblico. Su Nove si sono collegati ben 2 milioni di telespettatori e il 10% di share. Pensate che il picco è arrivato a 2 milioni e mezzo e il 12,5% share, confermandosi sul podio di uno dei programmi più seguiti. Anche sui social, come detto, le interazioni sono state numerose (ben 330 mila). È stato il programma più commentato della serata. E in questo risultato c’è anche lo zampino di BigMama.