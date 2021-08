Quanto intascherà Melinda dopo il suo divorzio con Bill Gates

1 Il divorzio miliardario di Bill Gates e Melinda

Dopo l’annuncio lo scorso maggio, oggi è arrivata la notizia ufficiale del divorzio tra Bill Gates e la moglie Melinda. Un divorzio decisamente miliardario, considerato il patrimonio del magnate, ma che comunque si è risolto senza intoppi. A dare la notizia è stato il tabloid statunitense TMZ, e tutto è stato riportatato nei dettagli dal sito Gossip e TV.

Secondo le indiscrezioni del giornale, infatti, l’ex coppia avrebbe firmato le carte per sancire a livello burocratico la separazione. Tutto sembrerebbe essere filato liscio, senza particolari intoppi. E non ci sarebbero state richieste particolari da ambo le parti diverse da quello che già era stato stabilito nella prima fase di separazione tre mesi fa. Che accordi hanno quindi preso Bill Gates e Melinda?

I due non avevano stipulato nessun contratto pre-matrimoniale, così in fase di separazione sono arrivati alla divisione dei beni. Questa è avvenuta sia per quanto riguarda gli immobili sia per il denaro liquido. A questo si aggiunge che Melinda può continuare ad usare il cognome Gates. Nessun problema nemmeno per la custodia dei figli, poiché sono tutti maggiorenni.

Quindi considerando che il patrimonio di Bill Gates si aggira sui 130 miliardi di dollari, a Melinda dovrebbe spettare 65 miliardi di dollari. La metà appunto.

Ma in che rapporti resterà l’ex coppia?