1 Mahmood e Blanco hanno litigato davvero?

Pochi giorni fa si era diffuso un rumor secondo il quale Mahmood e Blanco avrebbero litigato e si sarebbero del tutto ignorati all’evento Radio Zeta Future Hits. Questo quanto riportava il sito Today:

Pare che ci sia maretta fra i due, o che si sia spezzato l’incantesimo. Si sono esibiti anche insieme con Brividi al concerto di Radio Zeta, ma prima di salire sul palco si sarebbero ignorati beatamente. Erano nell’area hospitality, dove i cantanti si fermano prima di esibirsi. Mahmood e Blanco non sono arrivati insieme, ma a pochi minuti di distanza l’uno dall’altro. O forse non si sono incrociati di proposito?

Tra le indiscrezioni, inoltre si leggeva che i due si sarebbero anche seduti in punti diversi del dietro le quinte. Mahmood sul divanetto con il telefono in mano e Blanco a guardare una partita di biliardino. Inoltre, dopo essersi esibiti insieme il cantante di “Soldi” se ne sarebbe andato via subito senza salutare o aspettare il collega. In molti si chiedevano cosa ci fosse di vero dato che hanno sempre dato l’impressione di essere molto uniti.

A quanto pare non c’è niente di vero e si tratta solo di una fake news e a dirlo sono i diretti interessati. Nel video qui sotto, infatti, Mahmood ha pubblicato il video di una loro chat privata. L’altro ha risposto: “Abbiamo litigato? Non lo sapevo. Sei uno str**zo“. E l’altro ha replicato: “Vaffan**lo“. La conversazione è proseguita con: “Ora ti blocco. Bast**do. Lasciami in pace“. Il tutto si è concluso con una foto ciascuno di loro al mare in due posti diversi.

Mahmood e Blanco pubblicano una loro chat rivelando se hanno litigato #Mahmood #Blanco pic.twitter.com/XJ6eL3awnP — disagiotv (@disagio_tv) June 16, 2022

Insomma, una chat ironica che lascia intendere come tra Blanco e Mahmood tutto fila liscio. Non hanno mai litigato e i fan potranno continuare a dormire sonni tranquilli. In caso non esiteremo ad aggiornarvi. Le notizie non terminano qui…