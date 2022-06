1 Litigio tra Blanco e Mahmood?

Mahmood e Blanco sembravano molto affiatati. Hanno, infatti, portato sul palco del Festival di Sanremo il brano “Brividi” con il quale hanno vinto l’edizione andata in onda nel 2022. Ma non solo. Grazie a questa conquista hanno potuto esibirsi anche all’Eurovision Song Contest che si è tenuto in Italia, per la precisione a Torino. Pur non portandosi a casa la vittoria, come accaduto l’anno precedente ai Maneskin, si sono posizionati molto alti in classifica.

Adesso, però, qualcosa si sarebbe spezzato. O almeno così riportano gli ultimi gossip. Il sito Today, come dice anche il sito Gossip e TV, è stato il primo a parlare di una sorta di crisi tra loro. Tutto deriverebbe dal fatto secondo il quale, pare, che Mahmood e il collega si sarebbero ignorati al Radio Zeta Future Hits. Questo ciò che scrive il portale:

Pare che ci sia maretta fra i due, o che si sia spezzato l’incantesimo. Si sono esibiti anche insieme con Brividi al concerto di Radio Zeta, ma prima di salire sul palco si sarebbero ignorati beatamente. Erano nell’area hospitality, dove i cantanti si fermano prima di esibirsi. Mahmood e Blanco non sono arrivati insieme, ma a pochi minuti di distanza l’uno dall’altro. O forse non si sono incrociati di proposito?

Si racconta che Mahmood si sarebbe seduto da una parte in attesa del suo momento con il telefono in mano e l’altro avrebbe guardato, dal lato opposto, una partita di biliardino. Un rumor che lascia a bocca aperta molti fan, soprattutto se consideriamo il fatto che fino a poco tempo fa giravano in monopattino per Torino cantando la loro canzone. Secondo le indiscrezioni, ad ogni modo, i due artisti si sarebbero visti solo sul palco. Prima è salito il cantante di “Soldi“, poi si sono esibiti in “Brividi” e infine Blanco ha fatto la sua performance da solo.

Mahmood, però, se ne sarebbe andato via prima senza aspettare per salutarlo. Non sappiamo con esattezze cosa sia successo o se stia succedendo qualcosa tra loro due. Vi aggiorneremo. Le notizie proseguono…