Blanco spiega come mai rimane spesso in mutande in pubblico

1 Perché Blanco rimane spesso in mutande?

Blanco è uno di quegli artisti che ha attirato l’attenzione non solo per la sua bella musica, ma anche per un altro motivo. Avrete sicuramente notato come molto spesso il cantante ami andare in giro in mutande. Tante le occasioni in cui è capitato. Nei videoclip Ladro di fiori, così come nella copertina del disco Notti in bianco. O ancora per la pubblicità Calvin Klein, dove il giovane si è svestito restando in slip.

Di certo vi sarete anche chiesti il perché di questa scelta. Spesso il gesto è stato motivo di discussioni tra gli utenti del web tra chi lo difende e chi invece non gli risparmia qualche critica. In un’intervista a GQ Italia, insieme a Pierpaolo Piccioli (direttore creativo di Valentino) si è parlato molto di questo. Lo stilista è stato uno dei primi ad appoggiare Blanco in questa iniziativa.

Il cantante ha raccontato di essere abituato fin da piccolo a girare per casa in mutande, ma c’è stato un altro episodio che ha dato il via a tutto, come raccolto da MTV: “(…) poi una volta, proprio agli inizi, è venuta una ragazza a fare uno shooting a casa mia e stava cercando degli outfit nel mio armadio, però sincero era tutto una me**a, e non c’era niente che funzionasse”, ha ammesso. Blanco ha aggiunto spiegando che era estate e lui per stare più fresco ha deciso di rimanere in slip. La fotografa allora ha colto l’occasione e gli ha proposto di scattare le fotografie in mutande. Così è nata anche la cover di Notti in Bianco, in cui corre nudo nei campi.

A prendere la parola a riguardo Pierpaolo Piccioli che ha sottolineato come il volersi liberare dai vestiti possa essere una storta di metafora del volersi liberare dagli schemi. Proprio per Sanremo, tra l’altro, insieme a lui hanno adottato una strategia. Presentarsi al Festival della Canzone Italiana in mutande non era il caso, dunque si è pensato a un’idea originale:

“(…) abbiamo deciso di andare con una camicia trasparente che era un po’ come portare le mutande sul palco”, ha rivelato lo stilista a GQ Italia, come riferito dal sito di MTV. Riguardo questo punto anche Blanco ha voluto aggiungere dell’altro. Continua…