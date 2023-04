NEWS

Vincenzo Chianese | 13 Aprile 2023

Il nuovo tatuaggio di Blanco

Sono ormai anni che Blanco è uno degli artisti italiani più amati e seguiti di sempre, e senza dubbio il suo successo è inarrestabile. Dopo aver scalato le classifiche musicali, la prossima estate il giovane cantante si esibirà per la prima volta allo Stadio San Siro di Milano e allo Stadio Olimpico di Roma, con due live che promettono di rimanere nella storia. Ma non solo. Tra pochissime ore infatti uscirà il nuovo album di Riccardo, Innamorato, che è già attesissimo da tutti i fan. All’interno del disco, come ormai ben sappiamo, ci sarà nientemeno che un duetto con Mina, che senza dubbio ha attirato l’attenzione dell’intero pubblico.

Poco fa, come se non bastasse, con un post sui social il cantante ha mostrato il suo nuovo tatuaggio, che è proprio il titolo del suo album. Questo lo scatto che sta già facendo il giro del web:

Nel mentre poche ore fa Blanco ha anche rivissuto gli inizi della sua carriera, in attesa dell’uscita del suo nuovo album, Innamorato, e con un post che ha emozionato il web ha affermato:

“Qualche giorno fa sono tornato a casa dei miei genitori, nella cantina dove ho scritto tutto Blu Celeste e ho pensato: ca**o è assurdo. Cantavo fino alle 4/5 di mattina o a volte chiudevo i ritornelli delle canzoni prima di andare a lavorare in pizzeria. Come cambiano le cose. Quando guardo indietro il passato…quando pensavo che fosse tutto una m*rda, in realtà stavo vivendo qualcosa di magico e di ispirazione. Ora c’è questo nuovo disco, Innamorato, e ieri verso notte, quando sono passato per la casa nuova, era vuota ed ero solo e mi sono messo a canticchiare. Ho rivissuto la stessa magia di quello scantinato. Vada come vada”.

Non resta che fare un enorme in bocca al lupo a Blanco per il suo nuovo album, che senza dubbio non deluderà le aspettative.