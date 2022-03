Chi è Roberta Morise? Età, vita privata e Instagram

Cosa sappiamo su Roberta Morise, concorrente a L’Isola dei Famosi 2022? Età, altezza, vita privata e Instagram.

Chi è Roberta Morise

Nome e Cognome: Roberta Morise

Data di nascita: 13 marzo 1986

Luogo di Nascita: Cariati (Calabria)

Età: 36 anni

Altezza: 1 metro e 75 centimetri

Peso: 55 kg

Segno zodiacale: Pesci

Professione: conduttrice e showgirl

Fidanzato: Giulio Fratini

Figli: non ha figli

Tatuaggi: Non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @robertamorise

Roberta Morise età e biografia

Chi è e quanti anni ha Roberta Morise, concorrente de L’Isola dei Famosi 2022? Sapete in che anno è nata? La showgirl nasce a Cariati, in Calabria, il 13 marzo 1986. Di conseguenza la sua età è di 36 anni. Ha un’altezza pari a 1 metro e 75 centimetri e un peso di 55 kg.

Cosa conosciamo dei genitori? La madre si chiama Lina, mentre del padre sappiamo che è venuto a mancare qualche anno fa. Ne ha parlato, come scrive anche BlitzQuotidiano, a Vieni da me:

Stava andando in bicicletta…è caduto e ha battuto la testa. In realtà non si è mai capito bene cos’è successo. Io comunque credo al destino, evidentemente doveva succedere. Mio padre era una persona bella e buona […].

Andiamo a scoprire qualcosa in più sulla sua vita privata…

Vita privata: Roberta Morise è fidanzata?

Cosa sappiamo della vita privata di Roberta Morise, concorrente a L’Isola dei Famosi 2022, sotto il punto di vista sentimentale? La showgirl inizia una relazione con Carlo Conti fino al 2011.

In seguito si è avvicinata a Luca Tognola, ma chi è? Si tratta di un imprenditore italiano. Ufficializzano la loro storia nel 2016 ma dopo tre anni si separano. Le sono stati, inoltre, attribuiti diversi flirt. Tra questi uno con Eros Ramazzotti e Ignazio Boschetto de Il Volo, entrambi smentiti.

Oggi è fidanzata con l’imprenditore Giulio Fratini, erede di una famiglia toscana e imprenditore. Sandro, il padre del ragazzo è il proprietario della catena di alberghi di lusso Wtb Hotels. Il nonno, invece, ha fondato il marchio Jeans Rifle.

Dove seguire Roberta Morise: Instagram e social

Dove seguire Roberta Morise, concorrente de L’Isola dei Famosi 2022, sui social? La conduttrice non ha Tiktok, ma possiede tutti gli altri canali più importanti. Ha, infatti, una pagina Facebook con oltre 46mila seguaci.

Su Twitter, invece, conta poco meno di 12mila follower. Il seguito maggiore, però, lo ha su Instagram con 105mila persone che vogliono sapere tutto di lei. Qui possiamo vederla in alcuni momenti della vita privata, da sola o con il fidanzato, Giulio Fratini, che possiede a sua volta un account Instagram. Ma anche mentre lavora.

Carriera

La carriera di Roberta Morise parte grazie a Miss Italia. Dopo questa esperienza, infatti, passa alla televisione insieme a Carlo Conti con I raccomandati. Nello stesso anno, inoltre, la vuole anche ne L’anno che verrà.

Il successo, tuttavia, arriva come professoressa a L’Eredità. In seguito la vediamo anche a I Migliori Anni. Il suo ruolo in quest’ultima trasmissione la porta a incidere un album dal titolo ” È soltanto una favola“. Possiamo, quindi, dire che Roberta Morise canta. Dal 2013 passa a Easy Driver, mentre dell’estate del 2018 presenta Sei in un Paese meraviglioso con Dario Vergassola.

Nel medesimo periodo, poi, conduce I Fatti Vostri con Giancarlo Magalli fino al 2020. Nel 2022 torna a L’Eredità provvisoriamente. Diventa, poco dopo, anche una naufraga de L’Isola dei Famosi.

Miss Italia

Roberta Morise ha mai partecipato a Miss Italia? Ebbene sì, nel 2004, dopo aver ottenuto la fascia di Miss Calabria, partecipa a Miss Italia. Conquista subito la giuria e il pubblico. Purtroppo non vince, ma si classifica al quinto posto.

La sua carriera, però, è stata fin da subito in ascesa, come abbiamo visto. Andiamo ad approfondire…

Roberta Morise a L’Eredità

Roberta Morise ha affiancato Carlo Conti, dal 2006 al 2009, nel programma L’Eredità. Questo ruolo lo ha ripreso, come riporta anche Fanpage, nel 2022 con il titolo di “professoressina“. Ecco cos’ha dichiarato:

Sono felice di affiancare Flavio Insinna in queste puntate de L’Eredità. […] una trasmissione a cui sono molto legata perché ha rappresentato il mio vero debutto televisivo. Ho tanti ricordi di quegli anni meravigliosi e tornare in quella modalità mi fa respirare un’area nostalgica.

I Migliori Anni

Per tre anni, inoltre, Roberta Morise ha condotto accanto sempre a Carlo Conti la trasmissione I Migliori Anni. Questo lavoro l’ha portata a dimostrare le sue doti canore che le hanno permesso di poter incidere anche un disco.

I Fatti Vostri

Dal 2018, quindi, Roberta Morise diventa un volto de I Fatti Vostri accanto a Giancarlo Magalli. Va, infatti, a sostituire Laura Forgia.

Detto Fatto

Nel 2021, poi, Roberta Morise ha iniziato a condurre una rubrica musicale a Detto Fatto accanto a Bianca Guaccero. Su di lei, come riporta anche il sito Ultima Parola, ha dichiarato:

È una bravissima professionista con un cuore grande. Bianca è un’amica da tanti anni ed è stata una presenza fondamentale in molti momenti della mia vita.

Roberta Morise a L’Isola dei Famosi 2022

Roberta Morise, il 21 marzo 2022, approda in Honduras per prendere parte alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi. A condurre troveremo, ancora una volta Ilary Blasi. Questa volta, come opinionisti, però vedremo Nicola Savino e Vladimir Luxuria.

Intervistata da TV Sorrisi e Canzoni la showgirl ha affermato in merito a questa esperienza:

“Parto perché sono convinta che ci si possa complicare ancora di più la vita. alle difficoltà pratiche so adattarmi bene. Alla mancanza di empatia con chi mi circonda assai meno.

Amo il confronto, anche acceso, e detesto l’ipocrisia. Quello che non sopporteranno di me è la mia continua voglia di cantare. Tutto il giorno in ogni situazione“.

I concorrenti de L’Isola dei Famosi 2022

Andiamo, adesso, a scoprire quali altri concorrenti faranno compagnia a Roberta Morise a L’Isola dei Famosi 2022. Ecco la lista completa partendo dalle coppie:

Guendalina Tavassi con il fratello Edoardo

Carmen Di Pietro con il figlio Alessandro

Lory Del Santo con il fidanzato Marco

Jeremias Rodriguez con il padre Gustavo

I Cugini di Campagna (due di loro)

Clemente Russo con la moglie Laura

Parlando di concorrenti singoli de L’Isola dei Famosi 2022, invece, vedremo:

Ilona Staller, ex attrice a luci rosse

Floriana Secondi, ex vincitrice del Grande Fratello

Estefania Bernal, modella

Jovana Djordjevic, influencer

Marco Melandri, motociclista

Antonio Zequila, attore

Roger Balduino, modello

Blind, cantante ex cantante di X Factor

Nicolas Vaporidis, attore

Il percorso di Roberta a L’Isola dei Famosi 2022

Il percorso di Roberta Morise a L’Isola dei Famosi 2022 ha inizio lunedì 21 marzo 2022. Presto scopriremo come se la caverà in Honduras e come si relazionerà con gli altri naufraghi.

Vi aggiorneremo di settimana in settimana.

1° settimana: (IN AGGIORNAMENTO)

