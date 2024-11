Tavolata da sogno a casa di Andrea Bocelli! Alcuni artisti internazionali come Ed Sheeran, Laura Pausini, Elisa, Tiziano Ferro e Giorgia si sono riuniti per festeggiarlo. Insieme hanno anche improvvisato “Con te partirò”.

Ed Sheeran improvvisa il duetto dei sogni

Immaginate di trovarvi allo stesso tavolo con artisti straordinari del calibro di Ed Sheeran, Laura Pausini, Tiziano Ferro, Giorgia, Elisa ed Eros Ramazzotti, giusto per citarne alcuni. È ciò che si è verificato a casa di Andrea Bocelli. Il tutto durante le riprese del documentario “30: the celebration”, in cui il cantante in live ha festeggiato la sua carriera.

A Che Tempo Che Fa, programma di Fabio Fazio, ieri sera sul NOVE è stata trasmessa una piccola anticipazione. Un momento dove abbiamo visto proprio il preciso istante del pranzo, in cui tutti questi meravigliosi cantautori e interpreti della musica italiana e internazionale si sono ritrovati radunati alla stessa tavolata. Munito della sua inseparabile chitarra Ed Sheeran non ha saputo proprio trattenersi. Così ha pensato bene di coinvolgere anche i suoi amici lì presenti a realizzare una versione acustica di “Con te partirò”.

A dare manforte a Ed Sheeran subito la sua vicina di posto Laura Pausini che, quando si tratta di cantare non si tira di certo indietro. A lei è seguito subito Tiziano Ferro, ma anche Giorgia e Sofia Carson non sono state da meno. I decibel con queste voci si sono immediatamente alzati ed Eros Ramazzotti ha fatto notare alla collega e amica Laura Pausini che per lui quella tonalità sarebbe stata troppo alta da raggiungere. Quindi si è verificato questo simpatico scambio di battute in cui la Pausini ha ribattuto al collega, scatenando le risate e applausi di tutti i presenti.

Notiamo anche la perfetta pronuncia in italiano di Ed Sheeran e Sofia Carson che, pur non essendo del nostro Paese, hanno dato qualche cenno di testo in modo davvero impeccabile.

Insomma c’era da aspettarsi che Ed Sheeran e colleghi ci avrebbero donato un momento del genere. Quando si vedono così tanti artisti uniti tutti insieme, è inevitabile, no? Eppure il video ha immediatamente fatto il giro dei social e coinvolto tantissime persone che hanno diffuso e commentato entusiasti. E come dargli torto!