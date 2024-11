Mentre cantava la canzone “Intervallo”, dedicata al padre Rosario, Emma Marrone è scoppiata a piangere sul palco e non è riuscita a trattenere l’emozione.

Emma Marrone piange mentre canta

Durante questo mini tour, dal titolo “Emma in da Town”, Emma Marrone ha colpito ed emozionato tutti. Un live intenso, dove la cantante ha messo tutta sé stessa e senza filtri ha raccontato e si è raccontata attraverso le sue canzoni. Dai brani storici della sua carriera a quelli più recenti, già diventate delle vere e proprie hit di successo.

Ma c’è stato un momento molto toccante. Un preciso istante in cui Emma Marrone non è riuscita a trattenere le lacrime ed è scoppiata a piangere mentre cantava. Facciamo riferimento, per la precisione, al momento in cui l’artista ha interpretato “Intervallo”. Si tratta di un pezzo molto intenso, che la cantante ha dedicato al suo amato papà Rosario, venuto a mancare nel 2022.

Tra Emma Marrone e suo padre c’è sempre stato un legame molto profondo. I due sono sempre stati molto uniti e spesso si mostravano insieme sui social in momenti di quotidianità. L’artista ci ha sempre tenuto a preservare il suo privato, è vero, ma delle volte ama regalarci dei piccoli stralci della sua vita lontana dai riflettori. E il suo papà c’è sempre stato.

E come detto Emma Marrone stavolta si è messa nuovamente a nudo davanti al suo pubblico, inserendo nella scaletta dei suoi concerti proprio quella canzone pensata e scritta per il suo amato padre Rosario. Dalle immagini che vediamo, riprese anche da Verissimo, così come da tanti fan presenti all’evento, Emma ha portato sì a termine la performance ma con fatica, lasciandosi trasportare dalle emozioni più profonde.

Si è trattato certamente di un spaccato di live molto importante per lei, ma anche per il suo pubblico, in cui Emma Marrone ha voluto rendere omaggio al suo “eroe”.