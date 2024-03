Botta e risposta a distanza tra Giancarlo Magalli e Fiorello: le presunte frecciatine (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 6 Marzo 2024

Fiorello

In questi giorni Giancarlo Magalli ha affermato di aver dato delle lezioni a Fiorello diversi anni fa, ma il comico avrebbe smentito con alcune battute durante la puntata di Viva Rai 2.

Presunte frecciatine tra Fiorello e Magalli

Non molti giorni fa Giancarlo Magalli ha parlato di alcuni suoi colleghi durante un’intervista con Il Corriere della Sera. Ha menzionato il vicino di casa Gianni Boncompagni, che aiutò a entrare in radio: “Lui è la persona più importante della mia vita“. Poi ha citato anche Raffaella Carrà, Pippo Baudo e Fiorello.

In merito al comico ha affermato che è stato un suo allievo quando faceva lezioni al Valtur di Ostuni: “Lui è rimasto quello. Simpatico animatore che canta, fa parodie, inventa putt…te tipo il ballo del Qua Qua“. Queste parole sono state poi riprese in qualche modo da Fiorello stesso, il quale senza fare nomi secondo molti avrebbe risposto a tali dichiarazioni.

Nel video qui sotto l’attore dice ridendo di aver avuto tanti maestri che gli hanno insegnato a fare l’animatore: “Ma tanti, tanti“. Quando Biggio gli domanda se se ne ricorda uno in particolare, il collega risponde sarcastico: “No, non me lo ricordo, non mi risulta. Mai visto, ma sui giornali c’è scritto così“. Poi ha continuato:

“Ho chiamato anche tutti i miei colleghi per chiedere loro se lo avevano visto. Ma nessuno lo ha mai visto. Lui se lo ricorda, forse è l’unico”.

Come abbiamo affermato Fiorello non fa alcun nome, ma sul web sono convinti che le parole del conduttore di Viva Rai 2 siano proprio indirizzate a Giancarlo. Se così fosse il comico in tal modo smentirebbe le affermazioni che Magalli ha fatto a Il Corriere della Sera.

Rimaniamo quindi in attesa di un’eventuale replica, che anche noi di Novella 2000 siamo sempre disposti ad accogliere, da parte di Giancarlo Magalli.