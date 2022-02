Chi è Fiorello? Età, carriera, vita privata e Instagram

Conosciamo meglio insieme chi è Rosario Fiorello, showman, comico, cantante e non solo: dall’età, alla straordinaria carriera, il fratello, i figli, Sanremo e dove seguirlo su Instagram.

Chi è Fiorello

Nome e Cognome: Rosario Tindaro Fiorello (in arte Fiorello)

Data di nascita: 16 maggio 1960

Luogo di Nascita: Catania

Età: 61 anni

Altezza: 1 metro e 83 centimetri

Peso: 84 kg

Segno zodiacale: Toro

Professione: showman, comico, cabarettista, imitatore, cantante, conduttore radiofonico, conduttore televisivo, attore e doppiatore italiano

Moglie: La moglie di Fiorello è Susanna Biondo

Figli: La figlia è Angelica Fiorello

Tatuaggi: informazione non disponibile

Profilo Instagram: @rosario_fiorello

Fiorello età e biografia

Ecco di seguito alcuni cenni della biografia del noto e amato showman. Nato a Catania il 16 Maggio 1960, l’età di Rosario Tindaro Fiorello (meglio conosciuto come Fiorello o Fiore) è di 61 anni.

Il secondo nome Tindaro è stato scelto dai suoi genitori per una profonda devozione alla Madonna Nera del Tindari. L’altezza è di 1 metro e 83 centimetri, mentre il peso corrisponde a 84 kg.

Della biografia di Rosario Fiorello sappiamo che prima di diventare lo showman a tutto tondo che abbiamo imparato a conoscere in questi anni, ha svolto vari lavori, fino a che la sua vita non ha preso una svolta quando ha iniziato ad esibirsi come animatore e deejay nel 1975, diventando poi uno dei volti più amati dello spettacolo italiano.

La vita privata

Primo di quattro figli, Fiorello ha un fratello minore di nome Giuseppe (meglio conosciuto come Beppe), attore di grandi film e fiction di successo e due sorelle Anna e Catena.

Altre curiosità circa la sua vita privata sappiamo che ha avuto due relazioni passate con Luana Colussi e Anna Falchi negli anni Novanta. Dal 2013 è sposato con Susanna Buona, restia al mondo dello spettacolo e del gossip. Nonostante la sua importanza mediatica, il conduttore è sempre riuscito a preservare la sua famiglia.

Dalla storia d’amore con Susanna hanno avuto una figlia di nome Angelica. La donna, invece dalle precedenti nozze ha dato alla luce un’altra figlia di nome Olivia.

Dove seguire Fiorello: Instagram e social

Ci sono varie possibilità di seguire Fiorello sui social. La prima è data dall’account ufficiale di Instagram. Qui vanta oltre 1,9 milioni di fan all’attivo, seguito da Facebook 1,9 milioni con e Twitter con 1,4 milioni.

In tutti e tre i casi, comunque, le pagine sono gestite personalmente dal conduttore. Lo stesso con i suoi fan condivide immagini e video, molti di essi divertenti. Non c’è nessun riferimento, invece, per quel che riguarda la sua vita privata. Fiore tende ad essere particolarmente riservato sotto questo punto di vista.

Ecco dove è possibile seguire Fiorello sui suoi canali social ufficiali.

La carriera di Rosario Fiorello

Il suo essere in grado di intrattenere il pubblico gli ha permesso di esordire nel 1976 su Radio Marte riuscendo a battere ogni record con 72 ore consecutive di trasmissione, qualcosa di straordinario. Terminati gli studi ha iniziato a studiare danza e recitazione presso l’Istituto Musicale Vincenzo Bellini di Catania.

Nel 1988 poi la svolta per la carriera. In Val d’Aosta ha fatto conoscenza di Bernardo Cherubini, fratello di Jovanotti. Tra una chiacchierata e l’altra gli è stato proposto di trasferirsi a Milano dove ha conosciuto Claudio Cecchetto, che ha puntato forte su di lui, proponendogli un lavoro a Radio Deejay con la conduzione della trasmissione, W Radio Deejay. Dopo l’ospitata televisiva a Una rotonda sul mare, nel 1992 ha lasciato la radio per dedicarsi alla conduzione di un programma cult del periodo come Karaoke, che l’ha portato a vincere l’ambito premio del Telegatto. Da lì non ha fatto altro che collezionare successi e soddisfazioni.

Fiorello, da appassionato di musica, nel 1995 ha partecipato a Sanremo con il brano Finalmente tu, classificandosi quinto. Poi il periodo difficile a causa della droga che l’ha tenuto lontano dal piccolo schermo per farvi ritorno poi con La febbre del venerdì sera e Buona Domenica. Da artista a 360° ha avuto il piacere di svolgere il ruolo di doppiatore. Indimenticabile la sua parte di Dimtri nel cartone, Anastasia.

Dopo anni a Mediaset nel 2001 Fiorello è passato in Rai dove ha presentato Stasera pago io (dal 2002 al 2004), che gli ha permesso di vincere vari riconoscimenti e sempre nello stesso anno è stato ospite del Festival. Mentre dal 2001 al 2008 ha presentato Viva Radiodue. In entrambi i casi ha registrato ascolti impressionanti. Poi l’esperienza teatrale con Volevo fare il ballerino, dove ha trovato il supporto di artisti del calibro di Michale Bublè. Nel 2009 ha perfino collaborato con Sky che gli ha concesso degli spazi televisivi importanti.

L’ennesima svolta della sua carriera per Fiorello è giunta nel 2011, dove attraverso il suo account di Twitter ha proposta una rassegna stampa quotidiana dalle 7 alle 8 del mattino. Insieme ad alcuni amici al Bar Tom Caffè Circi per un’ora fissa l’abbiamo visto commentare i quotidiani più importanti italiani con le notizie di giornata.

Tra i più recenti lavori, non mancano spettacoli a teatro così come la sua presenza come spalla destra di Amadeus a Sanremo dal 2020.

Edicola Fiore

Questo da quindi vita alla famosissima Edicola Fiore, proposto per un periodo su Sky. Durante il gennaio del 2019 su Radio Deejay ha proposto Il Rosario della sera.

Viva Raiplay

Sempre nello stesso anno ha condotto il programma interattivo “Viva Raiplay”, che ha ottenuto un successo clamoroso, con ascolti da capogiro grazie al breve passaggio su Rai 1 e su Rai Play poco dopo. In questo 2020 invece affiancherà Amadeus a Sanremo 2020.

Sanremo

Come dicevamo nelle righe precedenti, Amadeus (con il quale Fiorello coltiva un’amicizia molto profonda) l’ha voluto fortemente al suo fianco per il Festival di Sanremo nelle edizioni che vanno dal 2020 al 2022. La kermesse canora nel 2022 prende il via a partire dal 1 febbraio 2022.

Dopo vari rumors sulla sua presenza/non presenza è stato lo stesso Rosario a confermarne la sua partecipazione come spalla destra del direttore artistico e conduttore.

I Big a Sanremo 2022

Ecco qui di seguito l’elenco completo di tutti i cantanti che partecipano a Sanremo 2022 e le loro canzoni in gara:

Achille Lauro – “Domenica“

– “Domenica“ Aka7even – “Perfetta Così”

– “Perfetta Così” Ana Mena – “Duecentomila ore”

– “Duecentomila ore” Blanco con Mahmood – “Brividi”

con – “Brividi” Dargen D’Amico – “Dove si balla”

– “Dove si balla” Ditonellapiaga con Donatella Rettore – “Chimica”

con – “Chimica” Elisa – “O forse sei tu”

– “O forse sei tu” Emma – “Ogni volta è così”

– “Ogni volta è così” Fabrizio Moro – “Sei tu”

– “Sei tu” Gianni Morandi – “Apri tutte le porte”

– “Apri tutte le porte” Giovanni Truppi – “Tuo padre, mia madre, Lucia”

– “Tuo padre, mia madre, Lucia” Giusy Ferreri – “Miele”

– “Miele” Highsnob e Hu – “Abbi cura di te”

e – “Abbi cura di te” Irama – “Ovunque sarai”

– “Ovunque sarai” Iva Zanicchi – “Voglio amarti”

– “Voglio amarti” La Rappresentante di Lista – “Ciao ciao”

– “Ciao ciao” Le Vibrazioni – “Tantissimo”

– “Tantissimo” Massimo Ranieri – “Lettera di là dal mare”

– “Lettera di là dal mare” Matteo Romano – “Virale”

– “Virale” Michele Bravi – “Inverno dei fiori”

– “Inverno dei fiori” Noemi – “Ti amo non lo so dire”

– “Ti amo non lo so dire” Rkomi – “Insuperabile”

– “Insuperabile” Sangiovanni – “Farfalle”

– “Farfalle” Tananai – “Sesso occasionale”

– “Sesso occasionale” Yuman – “Ora e qui”

