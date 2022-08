Flirt tra Brad Pitt e una famosa supermodella?

Mentre in America (così come nel resto del mondo) impazza la notizia delle durissime accuse di Angelina Jolie nei confronti di Brad Pitt, spunta un nuovo gossip legato proprio all’attore. Secondo quanto riferito dai tabloid a stelle e strisce e come raccolto da Gossip e TV sembrerebbe che abbia ritrovato l’amore accanto alla supermodella, Emily Ratajkowski. Il pettegolezzo nasce dopo gli avvistamenti dell’ultimo periodo. Si precisa, però, che la frequentazione pare sia ancora agli inizi e la differenza d’età non sembra essere un problema per loro.

Al momento quindi sembrerebbe che Brad Pitt ed Emily Ratajkowski si stiano ancora conoscendo e vogliano andarci piano. Dunque ora resta da capire come si evolverà il loro rapporto, se si evolverà in qualcosa di più serio e importante oppure un flirt momentaneo. C’è anche da aggiungere che a oggi né l’attore né la top model hanno fatto parola di questi gossip sul loro conto e continuano a viversi la propria vita come se niente fosse. Secondo la stampa i due vorrebbero approfondire la conoscenza prima di renderla pubblica e sbilanciarsi.

Come ricorda anche Gossip e TV proprio recentemente Emily Ratajkowski, prima dei rumor sulla sua vicinanza a Brad Pitt, ha annunciato la sua separazione dall’attore e produttore (e padre di suo figlio), Sebastian Bear-McClard. Il matrimonio sarebbe finito dopo che lei avrebbe scoperto alcuni tradimenti. Dall’altra parte, invece, Brad Pitt è single da diverso tempo (dal 2016 addirittura), dopo la relazione con Angelina Jolie. A seguire ha avuto diverse frequentazioni, ma nulla di eclatante. Adesso però pare aver ritrovato l’amore accanto a Emily. Sarà davvero così?

A oggi, come abbiamo specificato più volte, la conoscenza tra Brad Pitt e Emily Ratajkowski è appena agli inizi. Vedremo come si evolverà la loro relazione oppure resterà solo una semplice amicizia.

Novella 2000 © riproduzione riservata.