Chi è Bradford Beck

Nome e cognome: Bradford Beck

Luogo di nascita: Stati Uniti

Data di nascita: dovrebbe essere nato nel 1977

Età: dovrebbe avere 45 anni

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Professione: ingegnere e imprenditore

Moglie: Sofia Giaele De Donà

Figli: Bredford non ha figli

Tatuaggi: informazione non disponibile

Profilo Instagram: @bradford_beck

Bradford Beck età, altezza e biografia

In molti si chiedono chi è il marito di Sofia Giaele De Donà, concorrente del Grande Fratello Vip 7. La vippona ha detto di essere sposata con questo uomo americano che ha 21 anni più di lei. Abbiamo raccolto alcune informazioni su di lui.

Sappiamo che si chiama Bradford Beck ed è nato negli Stati Uniti, ma non conosciamo quale sia la città. Facendo alcuni calcoli, dovrebbe essere nato nel 1977, ma non conosciamo la sua data di nascita esatta, quindi nemmeno il suo segno zodiacale. E ha 45 anni di età. Non conosciamo la sua altezza e il suo peso. Inoltre non sappiamo se ha o meno dei tatuaggi.

Lavoro e carriera

Riguardo gli studi del marito di Sofia Giaele De Donà, non abbiamo informazioni. Comunque sappiamo che lavoro fa Bradford Beck. È un ingegnere aerospaziale e anche imprenditore. Infatti è CEO di United Aeronautical, società che ha sede a North Hollywood, in California, e che progetta e costruisce materiale aeronautico. A proposito del suo lavoro, QUI c’è una vecchia video-intervista rilasciata da lui nel 2017.

Molto famoso negli Stati Uniti, è anche molto ricco. Ma non sappiamo quale sia il suo patrimonio. Come ha raccontato Giaele, lavora a stretto contatto con vari Paesi in tutto il mondo, compresa l’Italia. In alcune circostanze lei avrebbe avuto anche un ruolo di rappresentanza durante i vari impegni di lavoro del marito.

Vita privata

Della vita privata e sentimentale del marito di Sofia Giaele De Donà, non sappiamo molto. Tutte le informazioni su Bradford Beck, infatti, riguardano la relazione con la concorrente del Grande Fratello Vip 7.

I due stanno insieme da 4 anni e non hanno problemi riguardo la differenza di età. Lui le ha fatto la proposta di matrimonio nel 2021 ed è stata davvero in grande. L’ha portata a Londra e in una delle piazze principali ha organizzato un flash-mob con vari ballerini. Alla fine di tutte le esibizioni, Bradford ha chiesto a Giaele di sposarlo regalandole un anello davvero enorme e pieno di diamanti.

Bradford e Giaele si sono sposati il 22 febbraio 2022 in Messico con una cerimonia sulla spiaggia, organizzata nei minimi dettagli e molto lussuosa. Presenti tutte le persone molto care agli sposi.

Il loro rapporto fa molto discutere perché Giaele ha raccontato che hanno una relazione aperta. Ha infatti detto che stanno insieme 6 mesi l’anno e poi oguno sta per conto proprio, spesso per motivi di lavoro e non solo. A tal proposito, la vippona ha detto che entrambi sono liberi di fare quello che vogliono e non crede nella monogamia.

Dove seguire Bradford Beck: Instagram e social

Ora che abbiamo conosciuto tutto su chi è Bradford Beck, il marito di Sofia Giaele De Donà del Grande Fratello Vip 7, andiamo a vedere i suoi social.

Abbiamo trovato il suo profilo Instagram, ma l’account è privato, quindi dobbiamo chiedere l’amicizia per poter vedere cosa pubblica.

Dalla sua foto profilo, però, capiamo che è un amante degli sport estremi poiché sembra che si sia lanciato col paracadute.

