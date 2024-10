Con un post pubblicato sui social, Raffaella Scuotto annuncia che lei e Brando Ephrikian si sono lasciati. Ecco le dichiarazioni dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto si dicono addio

È trascorso un anno da quando Brando Ephrikian è arrivato a Uomini e Donne per cercare la potenziale anima gemella. Col passare dei mesi l’ex tronista ha conquistato il cuore del pubblico e solo lo scorso marzo è finalmente arrivata la sua scelta. Brando ha così deciso di lasciare il dating show con Raffaella Scuotto, iniziando una bellissima storia d’amore con la sua corteggiatrice. La coppia a quel punto ha iniziato a mostrarsi sui social complice e affiatata e sembrava che tutto stesse procedendo a meraviglia tra i due.

Di recente però gli ex protagonisti di Uomini e Donne hanno smesso di apparire insieme e a quel punto si è parlato di presunta crisi. Poco fa dunque, con un post pubblicato sui social, Raffaella Scuotto ha annunciato che lei e Brando Ephrikian si sono ufficialmente lasciati a distanza di 6 mesi dall’inizio della loro storia. Queste le dichiarazioni dell’ex corteggiatrice, che stanno già facendo il giro del web:

“La nostra storia è nata sotto gli occhi di tutti voi e voglio che sappiate da me, in prima persona, che in seguito a vari episodi successi io e Brando non stiamo più insieme. Tutto ciò che ho vissuto, per me, è stato reale e sincero e l’avete vissuto insieme a me. La situazione è molto delicata al momento ma voglio che sappiate che sto bene e sono serena. Vi prego di capirmi, vi voglio bene”.

Finisce così la relazione tra Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto. A oggi tuttavia non sappiamo cosa sia accaduto tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne ma a entrambi facciamo un enorme in bocca al lupo.