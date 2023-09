Chi è Brando tronista di Uomini e Donne? Età e Instagram

NEWS

Andrea Sanna | 13 Settembre 2023

Chi è

Si chiama Brando Ephrikian il nuovo tronista di Uomini e Donne. Un ragazzo giovanissimo ma con le idee già molto chiare. Scopriamolo meglio in questa scheda e attraverso alcune curiosità sul suo conto: età, vita privata e Instagram!

Chi è Brando Ephrikian

Nome e Cognome: Brando Ephrikian

Data di nascita: 2001

Luogo di nascita: Treviso

Età: 22 anni

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Professione:

Fidanzata: Brando è single

Figli: Brando non ha figli

Tatuaggi: Brando ha dei tatuaggi visibili sul corpo

Profilo Instagram: @branduz10

Profilo TikTok: @branduz10

Brando età e biografia

Della biografia del nuovo tronista non conosciamo granché.

Come si chiama di cognome Brando di Uomini e Donne? Stando a quanto emerso il nome completo è Brando Ephrikian. Quanti anni ha? L’età del ragazzo è di 22 anni, dunque dovrebbe essere un classe 2001.

Dove abita Brando? Il giovane vive a Treviso.

Che lavoro fa Brando di Uomini e Donne? Nella clip di presentazione ha raccontato che ha fatto di tutto, dal cameriere all’aiuto cuoco. E ancora il maestro di sci e il calciatore. Ha dichiarato che non sa vivere senza sport e ama una vita dinamica e adrenalinica.

La vita privata

Passiamo a qualche news sulla vita privata di Brando Ephrikian. Il tronista di Uomini e Donne ha raccontato di essere nato in una famiglia di artisti. Sua zia infatti è stata attrice mentre i suoi nonni direttori d’orchestra.

Nel dettaglio grazie a Isa & Chia è emerso che il ragazzo è nipote del direttore d’orchestra Gianni Ephrikian. Ma non è finita. Perché anche sua zia è molto conosciuta. La prozia, nonché sorella del compositore, non è altro che Laura Ephrikian. A molti di voi questo nome è molto familiare perché è non solo la famosa attrice ma anche l’ex moglie di Gianni Morandi! L’attrice e il cantante sono stati sposati dal 1966 al 1979.

Di sé dice di essere un ragazzo normale e come tanti della sua età il passato ha condizionato scelte e modo di vivere.

Sempre a proposito della sua vita privata Brando Ephrikian ha svelato che i suoi genitori sono separati e di aver accusato l’assenza del padre. Quando è accaduto aveva appena 10 anni: “Questo mi ha reso più duro e disilluso nei confronti delle persone”.

“Mio padre si è dimenticato di me e con lui ho scoperto cos’è il senso dell’abbandono. Anche se oggi il nostro rapporto è un po’ migliorato le ferite sono rimaste. […]”, ha confessato nella clip di presentazione.

Dove seguire Brando di Uomini e Donne: Instagram e social

È possibile seguire Brando sui social network? Sì, il tronista di Uomini e Donne ha degli account su Instagram e TikTok.

Purtroppo al momento non possiamo dirvi che tipo di contenuti posta poiché entrambi i profili sono chiusi.

Ciò avviene quando un ragazzo o una ragazza decide di partecipare alla trasmissione.

Non appena emergerà qualche notizia a riguardo vi faremo sapere.

Brando tronista a Uomini e Donne

Durante la prima registrazione di Uomini e Donne, in data 24 agosto, Brando Ephrikian si è presentato come nuovo tronista.

Nel filmato il tronista ha raccontato che spesso negli anni si è chiuso nei suoi silenzi per non esternare i sentimenti. Ora però con il programma ha voluto aprire un nuovo capitolo della sua vita:

“Sono coccolone, affidabile e determinato: so cosa voglio e cosa non voglio. Da questa esperienza cerco un rapporto onesto”, ha detto a proposito di una ipotetica relazione.

I tronisti di Uomini e Donne

Chi sono i tronisti di Uomini e Donne 2023? Per adesso a far parte del parterre del Trono Classico del dating show troviamo Brando Ephrikian, Cristian Forti e Manuela Carriero.

Sono loro i due volti maschili che proveranno a mettersi in gioco e trovare così l’amore.

Il percorso di Brando a Uomini e Donne

In quest’ultimo paragrafo, invece, vi raccontiamo quello che sarà il percorso del tronista all’interno di Uomini e Donne. Troverà l’amore?

Sono emerse, dopo le registrazioni del 24 agosto, le prime segnalazioni sul suo conto. Secondo delle fonti anonime, infatti, Brando Ephrikian sarebbe impegnato. La presunta fidanzata è intervenuta spiegando invece si tratti solo di una bella amicizia e niente più.

(IN AGGIORNAMENTO)