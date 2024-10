Oggi, nel corso della sfilata maschile a Uomini e Donne, Mario Cusitore ha scelto di travestirsi da Jack, celebre protagonista del film Titanic originariamente interpretato da Leonardo DiCaprio.

Mario Cusitore veste i panni di Jack di Titanic

Tempo di sfilata oggi a Uomini e Donne. A calcare la passerella stavolta sono stati i Cavalieri del Trono Over e il tema da affrontare è stato “Io e te come in un film”. Il primo a sfilare è stato così Mario Cusitore, che dopo quanto accaduto non Morena e Margherita è finito al centro dell’attenzione mediatica. L’ex corteggiatore di Ida Platano ha dunque deciso di travestirsi da Jack, celebre protagonista del film cult Titanic. Mario ha così vestito i panni del personaggio interpretato da Leonardo DiCaprio, ma a un tratto è accaduto qualcosa di inaspettato. Cusitore infatti ha voluto con sé in passerella proprio Margherita, che tuttavia è apparsa fredda e distaccata.

LEGGI ANCHE: Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto si sono lasciati: arriva l’annuncio

Al momento dei voti proprio la Dama ha dato il suo durissimo voto: 1! Il Cavaliere così, rivolgendosi alla De Filippi, ha affermato: “Maria ma io che devo fare? le ho detto di ballare con me ma mi ha detto di no. Era una sfilata, un gioco”.

Pronta la replica di Margherita, che rivolgendosi a Mario Cusitore ha spiegato le sue motivazioni. Queste le dure dichiarazioni della Dama del Trono Over: “Dovevi prendere Morena, cosa c’entro io? Sei stato con Morena, è una pagliacciata per me. Prendevi un’altra facevi più bella figura. A me non va di giocare, non ti apprezzo più come prima”.

Tra i due è così scattato un acceso botta e risposta e a dire la sua è stata anche Tina Cipollari, che trovandosi d’accordo con Margherita ha aggiunto: “È chiaro che il risentimento non passa solo perché lui la invita a fare la scenetta di Titanic”.