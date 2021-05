1 Brando Giorgi e il provino per un altro reality

Brando Giorgi è stato uno dei protagonisti de L’Isola dei Famosi e di recente ha rilasciato una lunga intervista affermando di aver fatto i provini anche per un altro reality. Nel corso della chiacchierata con il sito Super Guida TV, però, ha raccontato anche altri aspetti della sua vita nel programma e ha commentato il rapporto con alcuni dei suoi compagni d’avventura. Partiamo con ordine, quindi, e iniziamo con il rumor secondo il quale in passato era stato preso in considerazione per il Grande Fratello Vip. Ecco la sua risposta:

Ero stato preso in considerazione anche per le passate edizioni de L’Isola dei Famosi. Avevo fatto un colloquio per il Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini ma non so se ero stato preso in considerazione. Non pensavo di partire per L’Isola dei Famosi perché era passato un mese e mezzo dal colloquio.

Come ben sappiamo, Brando Giorgi ha dovuto abbandonare il reality a causa di un problema all’occhio. Oggi sta un po’ meglio, nonostante la vista offuscata, ma l’intervistatore gli ha domandato se gli piacerebbe riprovare a fare un’esperienza simile:

Devo capire se sono adatto. Nonostante un paio di bordate, all’Isola dei Famosi sono stato benissimo. È stata una pausa che mi sono regalato e mi è servita per chiarire tante cose della mia vita. Sono stato felice di aver fatto questa esperienza e mi sarebbe piaciuto rimanere per più tempo. Ho lasciato un’Italia in cui le persone da un anno e mezzo a questa parte si trovano a subire restrizioni e ad affrontare problemi senza sapere quando tutto finirà. Per questo, sarebbe stato irrispettoso mostrare dolore per quello che mi stava mancando in quel momento.

Brando Giorgi, poi, ha commentato il rapporto non sempre buono che ha avuto con altri naufraghi su L’Isola dei Famosi. Inoltre ha detto chi vorrebbe che vincesse lo show. Continuate a leggere…