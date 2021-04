Brando Giorgi torna in Italia

Solo qualche ora fa, nel corso del daytime de L’Isola dei Famosi andato in onda su Canale 5 mercoledì 14 aprile, abbiamo appreso che Brando Giorgi aveva momentaneamente lasciato il gioco per problemi di salute. L’attore si è così sottoposto ad alcuni accertamenti medici, per verificare che non ci fossero complicazioni. In queste ore così i fan del naufrago e del reality si sono chiesti cosa fosse accaduto e quale sarebbe stato il destino di Giorgi.

Adesso a svelare cosa è accaduto è stato Massimiliano Rosolino, inviato speciale dall’Honduras. Nel corso della nuova puntata del programma, iniziata qualche minuto fa, abbiamo appreso che Brando è stato costretto ad abbandonare L’Isola dei Famosi, a causa di alcuni problemi all’occhio.

L’attore attualmente sta già rientrando in Italia e una volta sbarcato in terra nostrana, Brando Giorgi dovrà fare alcuni alcuni esami oculistici. Tuttavia Rosolino non ha fornito ulteriori spiegazioni, ma certamente nelle prossime ore ne sapremo in più su quanto accaduto e sullo stato di salute di Brando.

Brando Giorgi dovrà rientrare in Italia quindi abbandona il gioco. #Isola pic.twitter.com/NaPPwpLHFH — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 15, 2021

Mentre rimaniamo in attesa di ulteriori aggiornamenti, facciamo un enorme in bocca al lupo a Giorgi, con la speranza che presto possa rimettersi in forma.

Novella 2000 © riproduzione riservata.