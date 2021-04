1 Come sta Brando Giorgi?

Giovedì 15 aprile 2021 nel corso della puntata de L’Isola dei Famosi abbiamo appreso del problema di salute che ha colpito Brando Giorgi, costretto suo malgrado ad abbandonare il programma. Poco dopo il suo rientro in Italia, il naufrago ha fatto ulteriori accertamenti e ha rivelato qualcosa sui social: “(…) Ho subito il distacco della retina e sono costretto a rientrare con urgenza. Sabato sarò operato”.

Queste le parole di Brando Giorgi nei giorni scorsi. Adesso però sono giunte delle importanti novità e a raccontarle è stato lui stesso, ancora una volta su Instagram: “Allora eccoci qua, scusatemi se sono con gli occhiali da sole, mi sento un po’ sciocchino, ma non è un bel vedere”, ha esordito Brando, che ha poi aggiornato sulle sue condizioni di salute e sul risultato dell’intervento subito sabato 17 aprile: “L’operazione è andata bene. Devo stare steso per questi due giorni, poi ne avrò ancora per parecchi giorni”.

A seguire l’attore ha voluto ringraziare anche tutti i fan per i numerosi messaggi d’affetto: “Mi sono arrivati tanti tanti messaggi di solidarietà. Siete in tanti, vi ringrazio perché mi state dando una grande forza tutti quanti. Grazie grazie grazie, vi terrò aggiornati”.

E a proposito del suo ritorno a L’Isola dei Famosi in veste di ospite in studio, ecco cos’ha detto Brando Giorgi: “Spero quanto prima di riuscire ad andare in trasmissione per provare a difendermi un po’ “. Dunque pare trascorreranno ancora alcune settimane prima di rivedere l’attore nel parterre e ad oggi non è possibile capire quanto tempo ci vorrà.

Fortunatamente, quindi, è andato tutto bene. Brando Giorgi ora dovrà rispettare dei giorni di riposo, oltre alla quarantena dopo il rientro da L’Isola dei Famosi e poi lo rivedremo finalmente in studio. A lui facciamo il nostro più caloroso in bocca al lupo di pronta guarigione. L’attore però non è stato l’unico a dover lasciare il reality anzitempo a causa di un guaio fisico e non solo…