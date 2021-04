1 Accertamenti per Brando Giorgi

Nel daytime di ieri, mercoledì 15 aprile, de L’Isola dei famosi 2021 improvvisamente un naufrago ha dovuto lasciare Playa Reunion per degli accertamenti. Il naufrago in questione è Brando Giorgi, eletto leader proprio nella puntata di lunedì sera, vincendo prima la prova di resistenza e poi quella del fuoco.

Nel daytime abbiamo visto l’attore andare via, con il suo sacco, dall’Isola attraverso la consueta barca. In sovraimpressione è venuto scritto che Brando avrebbe lasciato momentaneamente il reality per alcuni accertamenti dovuti a problemi di salute.

Purtroppo, però, non sappiamo cosa gli sia successo. Non siamo a conoscenza di quali siano i motivi precisi di salute, se si è cioè fatto male o se magari si sia sentito poco bene. Probabilmente nel daytime di oggi sapremo qualcosa in più.

Nonostante ci siano dissapori tra i naufraghi di questa Isola, gli altri naufraghi gli hanno comunque fatto un in bocca al lupo, augurandogli anche di guarire presto e di tornare da loro. E noi facciamo altrettanto. Potete rivedere quanto accaduto andando sul sito de L’Isola dei famosi sul portale Mediaset Play. Si tratta del daytime del giorno 30 di Italia 1 del 14 aprile.

Ma scopriamo cos’altro è successo nella stessa giornata…