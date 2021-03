Chi è Brando Giorgi? Età, altezza, vita privata e Instagram

Tutto su chi è Brando Giorgi, concorrente della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Conosciamo meglio l’attore mediante alcune curiosità che lo riguardano: dall’età, alla vita privata e carriera e dove seguirlo su Instagram e social.

Chi è Brando Giorgi

Nome e Cognome: Lello Sanità di Toppi (in arte Brando Giorgi)

Data di nascita: 21 maggio 1966

Luogo di Nascita: Roma

Età: 54 anni

Altezza: 1 metro e 87 centimetri

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Gemelli

Professione: attore

Moglie: Brando è sposato con Daniela Battizzocco

Figli: Brando ha due figli, Camilla e Niccolò

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @brandogiorgi

Brando Giorgi età, biografia e altezza

Tutte le curiosità sulla biografia di Brando Giorgi. L’attore è nato a Roma il 21 maggio 1966 dunque la sua età oggi è di 54 anni. Tra le informazioni che abbiamo recuperato conosciamo l’altezza dell’ex modello, che corrisponde a 1 metro e 87 centimetri. Non conosciamo, invece, il peso.

Il desiderio di Brando, fin da piccolo, era quello di diventare un pilota, ma ha preferito proseguire gli studi di informatica che non è comunque riuscito a portare a termine. Nel 1992 la vera svolta.

Da questo momento in poi, Brando Giorgi, ha messo cuore e anima per la recitazione e si è così iscritto, nel 1993 alla Scuola d’Arte Drammatica. Tanto il talento che negli anni lo abbiamo visto recitare al cinema, in TV e a teatro.

A seguire, nel paragrafo dedicato alla carriera, vedremo qualcosa di più sui suoi lavori dagli esordi ad oggi.

Vita privata

Scopriamo qualcosa circa la vita privata del nuovo naufrago de L’Isola dei Famosi. L’attore è molto riservato, a soli 25 anni Brando Giorgi si è sposato con la fidanzata di quel periodo, ma la relazione purtroppo non è andata a buon fine. Terminata la storia con la prima moglie, a seguire, negli anni novanta si è legato alla cantante Mietta, ma anche in questa circostanza è finita prima del previsto.

Con il trascorrere degli anni, Brando Giorgi si è innamorato di Daniela Battizzocco. Dopo quindici anni di fidanzamento, nel 2013 la coppia è convolata a nozze (rito civile) e l’attrice è diventata così sua moglie. Dalla loro relazione sono nati due figli: Camilla nel 2000 e Niccolò nel 2004.

Annullato il precedente matrimonio, nel 2018 Brando e Daniela si sono sposati con rito religioso, presso la Chiesa di San Bernando da Chiaravalle a Roma.

La coppia sebbene ci siano stati degli alti e bassi è comunque riuscita a superarli grazie alla fede e al grande amore che li unisce.

Tra le curiosità della vita privata di Brando Giorgi sappiamo invece che è amante dei kart e che ha la passione per la cucina. Pare infatti che insieme ad un suo amico abbia aperto, nel centro di Roma, un ristorante.

Dove seguire Brando Giorgi: Instagram e social

Come ogni concorrente de L’Isola dei Famosi, anche Brando Giorgi è possibile trovarlo sui social. Il suo profilo Instagram al momento conta pochi seguaci, ma con l’inizio del programma il numero lieviterà senza dubbio.

Anche i post sono davvero molto pochi e solo nelle settimane antecedenti all’avvio del reality ha iniziato a postare più frequentemente post sulla nota piattaforma.

Tra le immagini troviamo scatti con la famiglia, dalla moglie ai figli, per passare a ricordi sul set o in compagnia di amici. Non mancano, ovviamente, anche foto tratte da shooting fotografici.

Carriera

La carriera di Brando Giorgi è iniziata nel 1992 quando ha mosso i primi passi nel mondo della recitazione, guidato da Beatrice Bracco.

Proprio nello stesso anno ha avuto l’onore di prendere parte al primo film Cattive ragazze, a cui si sono aggiunti poi altri lavori negli anni, come Abbronzatissimi 2 – Un anno dopoe l’impiego di modello e testimonial per vari brand e campagne pubblicitarie.

A seguito di diversi impegni a teatro, il vero successo per la carriera di Brando Giorgi è arrivato grazie a Incantesimo nel 2000 e ancor di più nel 2002 con Vivere, dove vi ha lavorato per ben 7 anni.In tutti questi anni, fino ad oggi, Brando Giorgi ha avuto il piacere di lavorare accanto a grandi professionisti. Qui l’elenco completo di film e serie TV a cui ha preso parte.

Film e serie TV

Questi tutti i film con protagonista Brando Giorgi:

Cattive ragazze

Abbronzatissimi 2 – Un anno dopo

Il calcio Balilla

La morte di pietra

Tieni a me – L’età delle parole

Canto finale

E ancora Brando Giorgi l’abbiamo visto in:

Incantesimo

Vivere

Vento di ponente

Io non dimentico

Mogli a pezzi

Il sangue e la rosa

Caterina e le sue figlie 3

Don Matteo

Sangue caldo

CentoVetrine

Un posto al sole

Camera Café

L’allieva

Programmi TV

Non è la prima trasmissione televisiva a cui Brando prende parte negli anni. Prima dell’adventure show su Canale 5, infatti, Giorgi ha avuto il piacere di partecipare nel 2007 a Notti sul ghiaccio, famosa trasmissione di Rai 1.

Aggiungiamo, tra le altre cose, come negli anni abbia preso parte anche a due videoclip musicali della sua ex compagna Mietta, ma anche a diversi lavori a teatro e doppiaggio.

Oggi, nel 2021 Brando Giorgi è pronto per una nuova ed entusiasmante avventura a L’Isola dei Famosi.

Brando Giorgi all’Isola dei Famosi

Il 15 marzo 2021 torna su Canale 5 l’imperdibile appuntamento con L’Isola dei Famosi. In questa nuova edizione del reality show non mancano le novità a partire da chi guiderà i concorrenti in questa avventura.

Alla conduzione vedremo infatti Ilary Blasi, mentre tra gli opinionisti Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi, fresco di vittoria al GF Vip 5. Inviato dall’Honduras, invece, Massimiliano Rosolino.

Poco prima di partire per L’Isola, Brando Giorgi ha rilasciato alcune dichiarazioni, in esclusiva, a TV Sorrisi e Canzoni. Qui ha raccontato le sue emozioni a ridosso di questa nuova avventura televisiva. Ecco le sue parole:

“A 54 anni si tratta di un’esperienza irripetibile. Posso essere utile per il gruppo perché ho un’ottima manualità. Con me porterò una foto di famiglia, una coperta e un biglietto di auguri” -ha raccontato Brando tra le colonne di Sorrisi – “Cosa mi fa paura? La prima settimana di permanenza a L’Isola. Non so ancora come reagirò a tutte queste privazioni. In caso di vincita cosa farei con il montepremi? Una metà andrebbe alle onlus Nuovi orizzonti e Debra. Il resto ad oggi non ne ho idea”.

Ha concluso Brando Giorgi. E, a proposito di Isola dei Famosi, ecco chi sono tutti gli altri concorrenti…

I concorrenti dell’Isola dei Famosi

Sono in tutto 16 i concorrenti (più 2 speciali) di questa nuova edizione de L’Isola dei Famosi che sono volati per l’Honduras e ci terranno compagnia nel corso di questi mesi. Non mancheranno prove di sopravvivenza, il tutto condito da incomprensioni, liti, riappacificazioni e amicizie che nasceranno. Ma chi sono tutti i protagonisti?

Questo l’elenco completo delle donne che vedremo nell’adventure show di Canale 5:

Tra i concorrenti uomini, che saranno sempre 8, vediamo invece:

In questa edizione pare vedremo anche la Parasite Island. Qui vivranno dovremmo vedere due concorrenti: Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo. Solo in un secondo momento, però, i due avranno la possibilità di diventare concorrenti effettivi de L’Isola. A seguirli e guidarli in questo percorso è il vincitore dell’ultima edizione del reality, Marco Maddaloni.

Questo è tutto ciò che sappiamo al momento su L’Isola dei Famosi e su Brando Giorgi. Sarà lui il vincitore? Ancora è presto per dirlo, ma seguiremo passo passo il suo percorso! A lui e a tutti i naufraghi facciamo il nostro in bocca al lupo.

Il percorso di Brando all’Isola dei Famosi

L’ingresso di Brando è previsto per il 18 marzo 2021. L’attore si è aggiunto al gruppo dei Rafinados. Come se la caverà?

Prima e seconda settimana

Brando si è ambientato bene a L’Isola anche se ha avuto qualche scontro con alcuni concorrenti, in particolare Elisa. Durante la seconda settimana Giorgi è stato eliminato ma ha accettato di proseguire la sua avventura a Parasite Island.

Qui però dovrà scontrarsi con uno degli eliminati della puntata del 29 marzo in un televoto flash. Riuscirà a salvarsi?

(IN AGGIORNAMENTO)

