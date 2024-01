Bresh e la fidanzata Elisa Maino a Sanremo: tutto sul loro amore

Spettacolo | Vip Style

Redazione | 25 Gennaio 2024

È notizia di qualche giorno fa la partecipazione a Sanremo del cantante genovese Bresh. Popolarissimo tra i più giovani, il ventiseienne è stato per mesi in vetta alle classifiche con la sua hit Guasto d’amore. Ora i fan sono in trepidazione per la sua presenza al Festival, annunciata e voluta dal direttore artistico Amadeus.

Bresh, nome d’arte di Andrea Brasi, è da (quasi) un anno fidanzato con Elisa Maino. Popolarissima sul Web, l’influencer conta decine di milioni di follower tra YouTube, Instagram e TikTok.

Sui social tutti la conoscono, ma vediamo chi è la giovane. Da poco ventiduenne, originaria del Trentino è da anni una delle ragazze più seguite in Italia. Qualche anno fa era già comparsa in TV come opinionista a Pomeriggio Cinque da Barbara d’Urso, mentre ad oggi è una delle principali testimonial per i brand dell’alta moda.

Pare che nel settore la giovane si sia già guadagnata il titolo di “nuova Ferragni”. Nel periodo down di Chiara, Elisa potrebbe emergere ancor di più acquisendo uno dei posti privilegiati tra chi sui social fa davvero la differenza. In più, le due influencer hanno in comune le loro storie d’amore, entrambe con popolarissimi cantanti del panorama musicale contemporaneo. Elisa con Bresh e Chiara con Fedez, che nelle ultime edizioni è stato il protagonista. Quest’anno Ama ha deciso di passare il testimone al cantautore genovese, al fianco di grandi nomi come Bob Sinclar, Gigi d’Agostino e Tedua, che si esibiranno sulla nave Costa Smeralda durante il festival.

Com’è nato l’amore

Elisa e Bresh sono entrambi star indiscusse per la generazione Z, e una delle coppie più belle e amate sui social. Nonostante la popolarità, però, la loro storia d’amore è sempre stata lontana da gossip e chiacchiericci.

La prima voce di una possibile relazione tra i due era arrivata dal sito di Webboh che, verso la meta di febbraio 2023, aveva lanciato l’indiscrezione. Pare che i due si conoscessero già da tempo, e che il cantante abbia conquistato Elisa con una cena speciale in un ristorante da sogno.

Le voci si sono rincorse fino a meta aprile, quando la pagina di Whoopsee ha pubblicato una prima paparazzata dei due in un noto locale a Portofino. Affiatati e complici, il cantante e l’influencer hanno poi proseguito la loro storia d’amore con una intima fuga alle Maldive nei primi giorni di maggio.

Elisa, durante la vacanza, ha poi ufficializzato la relazione con un post della coppia sul suo profilo Instagram, e lo scatto ha fatto in poco tempo il giro del web.

Tornati dalle Maldive, Bresh ha dato inizio al suo tour di concerti estivi su e giù per l’Italia, ed Elisa l’ha supportato seguendolo ad ogni data del tour. Come i follower hanno notato dalle storie Instagram della Maino, lei non si è persa un concerto. Siamo perciò sicuri che l’influencer accompagnerà il cantante anche in quella che, fino ad ora, potrebbe rappresentare la più importante esperienza nel percorso lavorativo di Bresh. Come del resto ha fatto la Ferragni con Fedez: prima in platea, poi sul palco.

La vita social di Elisa Maino

La Maino, oltre al supporto di milioni di seguaci, può contare sul solido rapporto e sostegno della sua unita famiglia. Grazie ai social abbiamo imparato a conoscere parte della sua quotidianità, il suo prezioso appartamento in centro a Milano, la sua ricca cabina armadio, le serate con gli amici della Milano altolocata ma anche mamma Eleonora, papà Luca e il fratello maggiore Omar, senza dimenticare la cagnolona Chloe, un bellissimo Golden retriever, vera star delle storie social di Elisa tra passeggiate in quota e vacanze al mare da sogno.

Dopo aver cantato Guasto d’amore davanti a trentamila persone allo stadio Luigi Ferraris di Genova, Bresh è dunque pronto a far impazzire i suoi fan in eurovisone a Sanremo. Il giovane talentuoso ha fatto in pochissimo tempo strada, ed Elisa non può che incentivare la sua ascesa.

a cura di Matteo Calzaretta