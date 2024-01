Myrta Merlino ha lanciato una nuova frecciatina a Fedez dopo il loro botta e risposta

Spettacolo

Nicolò Figini | 24 Gennaio 2024

Stando a un’ipotesi del web Myrta Merlino avrebbe lanciato una nuova frecciatina a Fedez dopo lo scontro a distanza di alcuni giorni fa. Ecco che cosa sarebbe accaduto a Pomeriggio Cinque.

Myrta Merlino ancora contro Fedez?

Molti si ricorderanno del botta e risposta a distanza tra Myrta Merlino e Fedez. La conduttrice aveva parlato a Pomeriggio Cinque del caso di Chiara Ferragni e di tutte le polemiche che aveva suscitato “Pandoro-gate“. Questo aveva fatto scattare la dura reazione di Fedez, il quale ha anche avuto da ridire sui giornalisti in generale: “Dovrebbero occuparsi di temi più importanti“.

La Merlino ha deciso di replicare il giorno dopo invitando Fedez e Chiara Ferragni in studio per un’intervista a cuore aperto. La discussione sembrava finita lì, ma il web si è accorto di una presunta frecciatina che Myrta avrebbe lanciato al rapper proprio quest’oggi.

Dopo aver mandato un servizio sulla Ferragni, infatti, Myrta Merlino ha voluto sdrammatizzare raccontando ai suoi spettatori dell’interazione social tra Federico e Lino Banfi. Il tutto è partito da un rimprovero del cantante alla figlia: “Ti tolgo Elsa e Anna dalla camera, poi ci metto i poster di Lino Banfi“. La simpatica e ironica risposta dell’attore è arrivata nel giro di poche ore e il web ha molto apprezzato.

Tornata in studio, dopo aver mandato in onda le immagini, ha detto: “Avete visto l’operazione simpatia di Fedez con Lino Banfi“. Uno degli ospiti in studio le ha fatto notare quanto appena detto e lei ha risposto ridendo: “Gli sta dando una mano, è un amico“. Queste poche frasi hanno subito suscitato interesse sui social e adesso ci si chiede se arriverà la reazione.

Ovviamente non è chiaro se questa fosse una frecciatina, ma gli utenti del web sono sicuri. Voi che cosa ne pensate? Rimaniamo in attesa di eventuali nuovi sviluppi.