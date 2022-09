Britney Spears, il figlio minore spiega perché non era presente al matrimonio: lei replica con una frecciatina

2 Il figlio minore di Britney Spears spiega la sua assenza al matrimonio della madre

Lo scorso giugno si sono celebrate le nozze tra Britney Spears e Sam Asghari. Molto è accaduto quel giorno, ma sicuramente in tanti avranno notate delle grandi assenze. Tra gli altri, non erano presenti al matrimonio i figli che la popstar ha avuto dall’ex marito: Sean Preston e Jayden James.

Proprio il minore dei due, Jayden, a distanza di due mesi ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo questa assenza. Come riporta Biccy.it, ha voluto spiegare il motivo per cui lui e il fratello hanno deciso di non prendere parte a questo giorno molto importante per la madre. Pare che uno dei motivi sia il fatto che Britney non avesse invitato alle nozze tutta la famiglia. Infatti mancavano i genitori, il fratello e la sorella. Quindi Jayden e Sean, per mantenere buoni rapporti con tutti, hanno preferito non andare al matrimonio.

Inoltre il figlio minore della Spears ha aggiunto di voler molto bene a suo nonno materno. E che la tutela è stata un errore, ma solo perché durata troppo tempo. E ha concluso dicendo: “Ci vorrà molto tempo per sistemare i rapporti fra noi e mia madre. Forse più in là ci siederemo ad un tavolo e ne parleremo.”

A queste dichiarazioni non è tardata ad arrivare la replica di Britney Spears, la quale ha anche lanciato delle grosse frecciatine al padre dei suoi figli, tirando un po’ le orecchie al minore. Ecco cosa ha detto…