In Casa a prima vista è uno degli agenti immobiliari tra i più apprezzati e amati dal pubblico: ecco chi è Blasco Pulieri, che prima di diventare volto noto di Real Time abbiamo visto anche come attore e presentatore. Dall’età alla vita privata con moglie e figli per passare a Instagram e social vari.

Chi è Blasco Pulieri

Nome e Cognome: Blasco Bartholomeo Pulieri

Data di nascita: 1978

Luogo di nascita: Roma

Età: 47 anni

Professione: agente immobiliare, attore e presentatore

Moglie: Blasco è sposato con la scrittrice Evita Comes

Figli: Blasco ha una figlia di nome Viola

Profilo Instagram: @blascopulieri

Blasco Pulieri età, altezza e peso

Qual è la data di nascita di Blasco Pulieri di Casa a prima vista, così come altezza e peso dell’agente immobiliare? Purtroppo le informazioni a riguardo sono scarse.

Nato a Roma, sappiamo che è del 1978 e la sua età oggi dovrebbe essere dunque di 47 anni. Nulle le news su altezza e peso invece.

Per quanto non si sappia granché di lui, c’è una particolare curiosità legata alla biografia e in particolare al suo nome. Sembra che sia stata sua madre a scegliere il nome, dopo aver curiosato nell’albero genealogico di famiglia e aver pensato che potesse fare al caso suo. Non si tratta però dell’unico nome insolito: ne ha anche un secondo, Bartholomeo, scritto con “th”.

Vita privata

Chi è la moglie di Blasco Pulieri? Ha dei figli? In molti se lo domandano. L’agente immobiliare di Casa a prima vista è sposato dal 2021 dopo 5 anni di relazione con la scrittrice Evita Comes.

Insieme la coppia ha una figlia di nome Viola.

Dove seguire Blasco Pulieri di Casa a prima vista: Instagram e social

Fan di Casa a prima vista e amanti del settore immobiliare, se siete curiosi e volete sapere come seguire Blasco Pulieri siete nel posto giusto. L’agente è presente su Instagram, così come su Facebook, Threads e social vari. Ha anche una sito ufficiale.

Sempre sul fronte social con il collega Corrado Sassu cura il podcast Salone doppio, dove raccontano il mondo del settore immobiliare in modo semplice, serio e divertente.

Carriera

Che fine ha fatto Blasco di Casa a prima vista e dove lavora? Oggi lo vediamo nel programma di Real Time, dove con naturalezza e carisma aiuta le persone a trovare la loro casa ideale. Ma la sua storia professionale è molto più articolata e affascinante di quanto si possa immaginare.

Dopo la laurea in Sociologia all’Università “La Sapienza”, fin da subito è chiaro che la sua strada non sarà una sola. Cresciuto in una famiglia in cui il cinema era di casa — suo padre era regista — ha sempre respirato arte e creatività. Non stupisce, quindi, che Blasco abbia cominciato presto a frequentare set pubblicitari, programmi televisivi e film, alternando esperienze davanti alla macchina da presa a un’intensa formazione teatrale.

Il suo percorso attoriale è stato tutto fuorché improvvisato: seminari, laboratori, stage, corsi intensivi, studio della biomeccanica teatrale e del metodo dell’Actor’s Studio. Ha lavorato con insegnanti come Giulio Scarpati, Nora Venturini, Francesca Rizzi e Andrea De Magistris, frequentando realtà prestigiose come TeatroAzione e il Teatro delle Maschere.

Eppure, la sua carriera ha preso direzioni imprevedibili. Dopo la laurea, Blasco si avvicina al giornalismo, iniziando come stagista nel comitato elettorale di Walter Veltroni, per poi passare a un’agenzia di stampa. Ma il momento di svolta arriva quasi per caso: una sera, una sua amica lo convince a frequentare un corso di teatro. Quella esperienza lo travolge. “Ne sono rimasto folgorato”, ha raccontato a Vanity Fair. E da lì, tutto cambia.

Debutta a teatro interpretando una drag queen di nome Blush, un ruolo intenso e fuori dagli schemi, che segna l’inizio di una nuova fase. Dopo un periodo a Milano, dove lavora a Current TV con altri giovani creativi, ha fatto ritorno a Roma. Ma qui le cose si fermano… almeno fino all’incontro con un agente immobiliare, vicino casa, che gli propone di provare a lavorare con lui. Senza pensarci due volte Blasco Pulieri ha accettato, un po’ per curiosità, un po’ per necessità.

È proprio in quell’agenzia immobiliare che accade un altro colpo di fortuna: la segretaria è la cognata di una nota casting director. E così Blasco ha fatto ritorno sul set, prendendo parte — quasi per gioco — a film e serie tv come Suburra e Alfredino con Anna Foglietta. La recitazione rimane un hobby, ma il contatto con il pubblico non lo abbandona mai.

Poi arriva l’occasione della vita: la televisione lo chiama per Casa a prima vista.

Ma non finisce qui. Fuori dal lavoro, Blasco Pulieri è anche uno sportivo appassionato. Ama la vela, di cui è anche istruttore, ma pratica anche windsurf, rugby, boxe, subacquea, sci, equitazione, calcio e nuoto. Ha la patente A e B, ma il suo vero motore è la voglia di scoprire, imparare e non fermarsi mai.

Film, serie TV e programmi con Blasco di Casa a prima vista

Prima di fare parte del cast di Casa a prima vista Blasco Pulieri ha avuto modo di lavorare anche in film e serie TV oltre che altri programmi come da lui stesso ricordato anche su Vanity Fair.

Blasco Pulieri vanta una carriera articolata tra cinema, televisione, pubblicità e contenuti originali. Il suo esordio sul grande schermo risale al 2008 con Il Prossimo Tuo, accanto a Maya Sansa, presentato in quell’anno al “Cinema. Festa di Roma”. Nello stesso periodo ha partecipato al cortometraggio Ricordo.

In ambito televisivo, ha interpretato ruoli in numerose serie di successo, tra cui andando a ritroso: Alfredino – Una Storia Italiana (2021), Suburra – Seconda Stagione (2018), Tutto Può Succedere 3 (2017), 1993 (2016). Poi ancora Io Ci Sono (2016) e Non Dirlo al Mio Capo (2016). Già dal 2015, lo si era visto in 140 Secondi (prima e seconda stagione), Rimbocchiamoci le Maniche, Le Due Leggi (2013), Un Matrimonio (2012), Un Caso di Coscienza 5 (2012), Mai per Amore (2011) e Anna e i Cinque 2 (2010).

Parallelamente alla carriera attoriale, è stato protagonista di diversi spot pubblicitari e ha condotto programmi d’approfondimento giornalistico su tematiche internazionali. Tra il 2008 e il 2009 è stato volto di numerosi speciali in diretta, tra cui Vanguard Special, Current: Internazionale, Election Night Party, Inauguration Day, Speciale Elezioni USA, Genitori, Exotic Food, Olimpiadi, Internazionale – Speciale di Fine Anno e Current: News.

Ha infine preso parte a divertenti mini sitcom come Call Center, Sala d’attesa e Vite al Bancone, mostrando anche una vena brillante e ironica. Un percorso variegato che testimonia la sua versatilità, spaziando con disinvoltura tra ruoli drammatici, satirici e divulgativi.

Alfredino – Una storia italiana

Per chi non lo sapesse, come detto, Blasco Pulieri ha recitato anche nella fiction Alfredino – Una storia italiana.

La fiction si ispira a un fatto realmente accaduto nel 1981, uno dei primi eventi di cronaca a ricevere una massiccia copertura mediatica nell’epoca contemporanea.

Proprio in riferimento al ruolo dei media, Blasco Pulieri ha vestito i panni di un giornalista goffo e fuori luogo nella serie. Alfredino – Una Storia Italiana è andata in onda per la prima volta su Sky nel 2021 ed è approdata su Rai Uno nel giugno 2024. Di conseguenza, l’esperienza attoriale di Blasco risale a prima del successo ottenuto con Casa a Prima Vista.

Suburra

Nel 2028 peraltro Blasco ha lavorato durante la seconda stagione di Suburra.

Blasco Pulieri di Casa a prima vista

Passiamo ora cast con tutti i protagonisti di Casa a prima vista? Blasco Pulieri fa parte della squadra dal 2023 insieme a Corrado Sassu e Nadia Mayer e copre la zona di Roma principalmente (anche se non manca occasione di fare delle trasferte).

Sempre dallo stesso anno tra gli agenti troviamo anche Gianluca Torre, Ida Di Filippo e Mariana D’Amico. Loro lavorano nella zona di Milano, ma spesso come i colleghi si spostano altrove.

Non mancano poi le puntate dedicate alle zone della Toscana e dintorni, con protagonisti Moira Quartieri, Nico Tedeschi e Matteo Nencioni, così come l’intervento di alcune guest.

Tutti i menzionati in Casa a prima vista hanno il compito di convincere l’acquirente ad scegliere la casa proposta.