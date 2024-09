Forse non lo sapevate ma Luca Calvani ha recitato in Beautiful e ha celebrato il matrimonio di alcuni personaggi molto amati vestendo i panni di un prete. Ecco la foto.

Luca Calvani in Beautiful

Al Grande Fratello ha fatto capolino, nel corso della terza puntata, Katherine Kelly Lang. Se questo nome non vi dice niente sicuramente conoscerete l’attrice per essere il volto, ormai da decenni, di Brooke in Beautiful. Anche chi non ha mai visto assiduamente la soap opera americana conosce senza dubbio le vicissitudini sentimentali di questo personaggio.

Oggi l’attrice è arrivata come ospite nella casa più spiata d’Italia per fare una sorpresa all’amico ed collega Clayton Norcross. Il conduttore infatti ha deciso di fare sposare per finta i due attori e nel mentre ha anche ricordato che Luca Calvani è stato tra i protagonisti della soap opera d’oltreoceano. In un primo momento ha celebrato le nozze di Brooke e Ridge, poi nel 2012 è apparso nelle puntate speciali girate in Puglia per sposare Liam e Hope.

Luca Calvani ha recitato come prete in Beautiful

A distanza di 10 anni Luca Calvani e Katherine Kelly Lang hanno mantenuto i contatti e l’attore stesso ha pubblicato su Instagram un lungo messaggio, Ha fatto i suoi complimenti per il tipo di persona che è e si è detto fortunato di averla conosciuta:

“Poco più di 10 anni fa, ho avuto l’incredibile esperienza di lavorare su “Beautiful”. All’inizio era surreale, ma la gentilezza e la personalità di Kelly hanno subito preso il sopravvento e dissipato qualsiasi imbarazzo da parte mia.

Siamo rimasti in contatto e non riesco a credere all’amicizia che è sbocciata tra noi. Sei una persona incredibile Kelly, bella dentro e fuori, e Ashley che gioia conoscerti! Sono successe così tante cose dalla nostra ultima volta insieme, è stato meraviglioso ritrovarci! Non vedo l’ora di rivedervi e condividere altri meravigliosi ricordi insieme”.

Chissà se in futuro tornerà a recitare nella soap! Noi glielo auguriamo sicuramente.