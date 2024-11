Sono in onda su Canale 5 gli episodi di Beautiful che hanno visto protagonista, tra le guest star italiane, anche l’ex gieffina Ginevra Lamborghini.

Beautiful, in onda gli episodi con Ginevra Lamborghini

Vi ricordate quando nel 2023 vi abbiamo raccontato che Ginevra Lamborghini avrebbe preso parte agli episodi speciali di Beautiful a Roma? Lei stessa aveva pubblicato le foto con il cast della storica soap opera americana. Ma abbiamo dovuto attendere un bel po’ di tempo prima di vedere queste puntate nel nostro Paese.

Oggi finalmente è stato il grande giorno! Alle 13:40 su Canale 5, Beautiful ha fatto ritorno con il consueto appuntamento del sabato, dove abbiamo potuto ben vedere le star della telenovela per la prima volta nella Capitale. Avevano già girato nel nostro Paese a Como, a Venezia, poi ancora a Portofino e in Puglia. Ora a distanza di tempo ecco l’arrivo nella città eterna.

Come raccontato dalla trama di Beautiful, Hope insieme a Thomas sono arrivati in Italia per la sfilata di Hope for the future prevista in Piazza Navona. Insieme a loro anche gli interpreti di Brooke, ma anche Ridge, Steffy, Carter e, in seguito anche Liam. Nella trama non mancheranno colpi di scena che porteranno a dei risvolti inaspettati, ma gli occhi erano tutti puntati a questi episodi anche per un altro motivo.

Ebbene nel corso dei sei episodi romani realizzati nel 2023, tra le guest star italiane abbiamo avuto modo di vedere Ginevra Lamborghini. Lei stessa nelle storie di Instagram ha mostrato il preciso istante in cui figura in compagnia degli attori di Beautiful. Nella serie insieme a lei anche Jasmine Carrisi così come la doppiatrice Ilaria Stagni (che nemmeno a dirlo presta la sua voce al personaggio di Steffy).

In Beautiful ci sarà anche un cameo d’eccezione. Sarà presente anche Andrea Bocelli, una delle voci più belle della nostra musica italiana. Peraltro figureranno nella scena anche la moglie dell’artista Veronica Berti e sua figlia Virginia. Insieme canteranno con Brooke e Ridge il brano “A te”.