Momento epico nella Casa del Grande Fratello! Per gioco Alfonso Signorini ha celebrato il matrimonio tra Katherine Kelly Lang (Brooke Logan) e Clayton Norcross (Thorne Forrester). Una reunion che ha divertito i tanti fan di Beautiful, che hanno atteso con curiosità questa puntata.

Al Grande Fratello Thorne sposa Brooke

L’atteso momento di questa sera al Grande Fratello è finalmente arrivato. Non solo il faccia a faccia tra Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi (che ha poi criticato Shaila Gatta). Si aspettava con grande entusiasmo l’arrivo di Katherine Kelly Lang, la storica Brooke Logan di Beautiful.

L’attrice ha fatto il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia per ritrovare il “suo” Thorne Forrester, parliamo di Clayton Norcross. Nelle prime stagioni della serie televisiva americana è stato un personaggio molto amato, fino al suo addio e alla sua sostituzione con altri interpreti. Ma stasera al Grande Fratello è cambiato tutto!

Katherine Kally Lang e Clayton Norcross si sono conosciuti per la prima volta sul set di Beautiful nel 1987. Lei nel ruolo della giovanissima cameriera Brooke, lui nel ruolo di stilista, ovvero Thorne. Sebbene la Logan si sia poi sposata nella storia con il Forrester (a partire dal secondo attore per la precisione), con Clayton non c’è mai stata occasione.

E dato che ora Clayton Norcross è nella Casa del Grande Fratello, perché non riproporre le nozze? Così Katherine Kelly Lang ha fatto il suo ingresso per realizzare la scenetta, “officiata” (per finta) da Alfonso Signorini nonostante la presenza di Luca Calvani, che proprio in Beautiful ha interpretato il prete.

Clayton Norcross nel trovarsi davanti Katherine Kelly Lang al Grande Fratello è rimasto sorpreso e non ha capito subito cosa stesse succedendo. Solo in un secondo momento si è reso conto del “finto” matrimonio.

Come vuole la tradizione, in religioso silenzio, Clayton Norcross e Katherine Kelly Lang hanno pronunciato il fatidico “sì” al Grande Fratello, per poi lasciarsi andare a un bacio tra gli applausi e le risate degli altri coinquilini.