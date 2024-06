“Le tentatrici devono essere pagate”, così il web ha fatto dell’ironia sui fidanzati di questa nuova edizione di Temptation Island, al via giovedì su Canale 5.

Temptation Island, ironia del web sui fidanzati

Giovedì 27 giugno prenderà finalmente il via la nuova edizione di Temptation Island, dove conosceremo meglio le coppie scelte, che faranno il loro viaggio nei sentimenti. E mentre si parla di una presunta crisi (con conseguente rottura) per la coppia formata da Francesca e Manuel, ora si parla di tutt’altro!

Ad attirare l’attenzione sul web sono stati in particolare i fidanzati, che sono stati presi di mira dagli utenti. Ricordate i loro nomi? Vi rinfreschiamo la memoria: Alex Petri, Cristian Lanfranchi, Lino, Luca Bad, Matteo Vitali, Raul Dumitras e Tony Renda sono i protagonisti di questa stagione di Temptation Island.

Ma a quanto pare non sono mancate battutine sul loro conto. Evidentemente il pubblico di Temptation Island non è rimasto molto colpito dai personaggi menzionati. Mentre c’è chi li difende perché trova poco carino puntare il dito in questo modo, altri invece si sono sentiti in dovere di giudicare il loro aspetto fisico.

Le battute ironiche (e non) si sprecano e alcune di queste anche un po’ cattivelle da parte del pubblico di Temptation Island. I più hanno rivolto un pensiero alle tentatrici, dichiarando che saranno molto coraggiose perché: “Devono corteggiare questi fidanzati? Le tentatrici devono pagarle”, hanno scritto per la maggiore.

Insomma la bellezza è pur sempre soggettiva e poi c’è da dire che, magari, una persona ha tante altre qualità da mostrare e che possono colpire l’altra persona. Non per forza si deve puntare tutto sull’aspetto fisico. L’occhio vuole la sua parte, è vero, ma c’è molto di più! Non trovate? E questo ragionamento dovrebbe valere anche per i fidanzati e le fidanzate di questa edizione di Temptation Island!