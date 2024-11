Anastasia Kuzmina, durante l’esibizione a Ballando con le stele, è caduta e si è fatta male a una caviglia. Come sta

Questa sera a Ballando con le stelle, purtroppo, Anastasia Kuzmina si è infortunata durante la prima manche con Francesco Paolantoni. Ecco come sta ora.

L’infortunio di Anastasia Kuzmina a Ballando

Nel corso della prima manche, Francesco Paolantoni ha dedicato la sua esibizione speciale alla sorella che oggi non c’è più. Purtroppo, però, lui e Anastasia Kuzmina sono scivolati anche se hanno portato avanti fino alla fine la performance.

Nessuno si è accorto di niente, ma a un certo punto Milly Carlucci ha informato il pubblico che la professionista si era fatta male a una caviglia: “Anastasia non è qui con noi perché si è fatta male alla caviglia”. Paolantoni ha affermato: “La stanno fasciando e ancora non sappiamo. Spero non sia grave”.

La conduttrice ha poi aperto la ‘sala delle stelle’ e qui ha ritrovato Anastasia Kuzmina, la quale ha affermato: “Fa male Milly, una distorsione“. Milly l’ha rassicurata: “Con una distorsione potrai fare una performance a scartamento ridotto, ma faremo quello che sarà possibile fare. Gli incidenti possono capitare a tutti“.

Vedremo se nel corso della serata Anastasia riuscirà a esibirsi accanto a Francesco Paolantoni. Vi terremo aggiornati con tutti i dettagli, quindi assicuratevi di seguirci ancora per non perdervi tutte le news.