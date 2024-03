Chi è Bryan Cristante? Età, vita privata e Instagram

NEWS

Andrea Sanna | 9 Marzo 2024

Centrocampista di esperienza anche a livello internazionale (grazie l’esperienza al Benfica), Bryan Cristiante oggi difende i colori della Roma. Tutto su chi è il giocatore: età, vita privata, moglie e Instagram dove seguirlo.

Chi è Bryan Cristante

Nome e Cognome: Bryan Cristante

Data di nascita: 3 marzo 1995

Luogo di nascita: San Vito al Tagliamento (Pordenone)

Età: 29 anni

Altezza: 1 metro e 86 centimetri

Peso: 80 kg

Segno zodiacale: Pesci

Professione: calciatore

Moglie: Bryan è sposato con Selene Cito

Figli: Bryan ha due figlie (in arrivo il terzo figlio)

Tatuaggi: Bryan ha dei tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @bryancristante

Bryan Cristante età, altezza e biografia

Che origini ha Bryan Cristante e quanti anni ha? Bryan è nato a San Vito di Tagliamento, comune in provincia di Pordenone, il 3 marzo 1995. La sua età è di 29 anni. Cristante è del segno zodiacale dei Pesci.

Per quanto riguarda i suoi genitori sappiamo che Bryan ha origini canadesi per parte di padre. Possiede anche la cittadinanza canadese.

Non tutti sanno ma Cristante deve il suo nome al cantante, compositore e musicista britannico Bryan Ferry. Ecco perché si chiama così.

La vita privata di Cristante

Passiamo alla vita privata di Bryan Cristante. È sposato e ha dei figli? Il calciatore della Roma ha una moglie di nome Selene Cito. Si sono sposati nel 2000. Hanno due figlie Victoria e Aurora. La coppia ha annunciato di essere in attesa del terzo figlio. Hanno svelato che si tratta di un maschietto e che si chiamerà Liam.

Che lavoro fa la moglie di Cristante della Roma? Selene ha lavorato nel settore medico come organizzatrice di strutture ed eventi. Lei, a differenza di alcune wags, non ha a che fare con il mondo dello spettacolo.

Bryan e sua moglie hanno due cani di nome Mya e Tani. I due però tengono privata la loro vita e non condividono granché sui social.

Dove seguire Bryan Cristante: Instagram e social

Instagram è il social dov’è possibile poter seguire più da vicino la carriera di Bryan Cristante. Il calciatore della Roma ha un buon seguito e tiene attivo il suo profilo condividendo immagini che lo vedono protagonista in campo.

Delle volte ama pubblicare anche degli scatti con sua moglie e le sue figlie, in attesa dell’arrivo del terzo figlio.

Carriera

Dove giocava Cristante prima di andare alla Roma? Prima di arrivare nella squadra giallorossa, Bryan ha mosso i primi passi nella SAS Casarsa, poi nella ASD Liventina Gorghese fino ad arrivare nel settore giovanile del Milan. Ad appena 16 anni ha esordito in Champions League, facendo poi il salto definitivo in prima squadra nella stagione successiva con i rossoneri. A soli 18 anni ha realizzato il suo primo goal in Serie A contro il Chievo.

Le belle prestazioni con il Milan hanno portato delle squadre a interessarsi a lui, come il Benfica. Una grande occasione per lui, per farsi conoscere anche oltre i confini nazionali. Questo gli ha permesso non solo di fornire prestazioni importanti, ma vincere anche Campionato e Coppa di Lega in Portogallo.

Nel 2016 poi il prestito al Palermo prima e al Pescara poi. Nuova importante occasione Bryan Cristante l’ha avuta quando è arrivata la chiamata dell’Atalanta. Con i colori della Dea ha vissuto il periodo più prolifico a livello di goal (15) e 59 presenze totali. Nel ruolo di trequartista, pensato da mister Giampiero Gasperini, ha fornito ottime partite.

Due stagioni a Bergamo sono state importantissime per la crescita calcistica di Bryan Cristante, tanto che ad accorgersi di lui è stata poi la Roma. Per 30 milioni tra parte fissa e bonus è riuscita a portarlo nella Capitale. Fin da subito è diventato uno dei giocatori principali della rosa di Eusebio Di Francesco.

Poi con Fonseca qualche prestazione sottotono e la concorrenza dei suoi compagni di squadra l’hanno portato a fare più panchina ed essere impiegato anche come difensore centrale. Con l’arrivo di José Mourinho, Bryan Cristante è diventato parte del progetto.

Solo durante il primo anno con lo Special One Cristante ha avuto modo di giocare ben 103 volte con 4 goal. A livello di minutaggio è quello che ha il numero più alto in squadra.

Fondamentale anche la sua partecipazione in Conference League fino alla vittoria, così come in Europa League. Durante la partita con il Siviglia è stato l’unico a realizzare il rigore.

Non solo la Roma. In carriera Bryan Cristante dopo la trafila nelle rappresentative minori, ha ricevuto la convocazione con l’Italia. Durante l’Europeo vinto dall’Italia ha giocato 6 volte su 7, compresa la finale contro l’Inghilterra.

Nella Roma, con la maglia numero 4, Cristante condivide vittorie e sconfitte, tra i tanti, con il capitano Lorenzo Pellegrini e Gianluca Mancini.

Quanto costa Bryan Cristante e qual è il suo stipendio? Ha un valore di mercato di 20 milioni di Euro. Guadagna 2,8 milioni netti a stagione. Il suo contratto è in scadenza il 30 giugno 2027.