Chi è Lorenzo Pellegrini? Età, moglie, carriera e Instagram

Andrea Sanna | 9 Marzo 2024

Chi è

Importante per il centrocampo della Nazionale Italiana, Lorenzo Pellegrini è un giocatore di proprietà della Roma. Qui a seguire vi riportiamo tutte le curiosità e news che lo riguardano: età, moglie e figli, carriera e Instagram. Ecco chi è il calciatore.

Chi è Lorenzo Pellegrini

Nome e Cognome: Lorenzo Pellegrini

Data di nascita: 19 giugno 1996

Luogo di nascita: Roma

Età: 27 anni

Altezza: 1 metro e 86 centimetri

Peso: 77 kg

Segno zodiacale: Gemelli

Professione: calciatore

Moglie: Lorenzo è sposato con Veronica Martinelli

Figli: Lorenzo ha tre figli

Tatuaggi: Lorenzo ha dei tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @lorepelle7

Lorenzo Pellegrini età, altezza e biografia

Iniziamo con la biografia. Quanti anni ha Lorenzo Pellegrini e dov’è nato? Il giocatore è nato a Roma il 19 giugno 1996, sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La sua età è di 27 anni.

Quanto è alto e quanto pesa Pellegrini della Roma? L’altezza del calciatore è di 1 metro e 86 centimetri, mentre il peso dovrebbe corrispondere a 77 kg.

Centrocampista dall’indubbio talento, come vedremo in seguito, oggi difende non solo i colori della Nazionale Italiana, ma soprattutto della Roma.

La vita privata

Proseguiamo con la vita privata di Lorenzo Pellegrini. Il giocatore ha un fratello? I più pensano che ci sia un legame di parentela con Luca Pellegrini della Lazio. In realtà anche se hanno lo stesso cognome non sono parenti.

Soffermandoci invece sulla sfera sentimentale, che cosa sappiamo a proposito della famiglia di Lorenzo Pellegrini? Ha una moglie e dei figli? La risposta è sì. Il calciatore è sposato dal 22 maggio 2018 con Veronica Martinelli. I due si sono conosciuti quando avevano 16 anni e non si sono più lasciati. Insieme hanno avuto insieme tre figli: Camilla, Thomas e Nicolò.

Della moglie di Pellegrini sappiamo che ha 25 anni e una passione per gli animali (i cani in particolare) e i viaggi. Ma di lei non si conosce molto di più. È attivissima su Instagram e condivide tanti momenti di vita con la famiglia.

Molti curiosi si domandano spesso anche per quale squadra fanno il tifo i calciatori, quindi vi sarà capitato di cercare: Che squadra tifa Lorenzo Pellegrini? Ebbene il giocatore fa il tifo proprio per la Roma, la società che lo vede indossare la fascia di capitano.

Dove seguire Lorenzo Pellegrini: Instagram e social

Se avete dei profili social e vi state domandando se e dove seguire Lorenzo Pellegrini, potete farlo su Instagram.

Il calciatore e capitano della Roma ha un profilo molto seguito dove condivide tutto ciò che riguarda la sua carriera, ma troviamo anche scene di vita quotidiana con la sua famiglia.

Carriera

Dove gioca il calciatore Pellegrini e cosa sappiamo della sua carriera? Dopo le esperienze nell’Italcalcio e nell’ALMAS, Lorenzo ha militato nelle giovanili della Roma dal 2005 al 2015. Proprio in questo periodo ha sofferto di una forte aritmia cardiaca, che ne aveva compromesso l’idoneità sportiva.

Proprio la Roma ha giocato fino all’esordio in Seria A nel 2015, quando poi per un periodo è passato al Sassuolo a titolo definitivo con diritto di riacquisto da parte dei giallorossi. Dopo due anni con i neroverdi ha fatto ritorno alla Roma, dove gioca attualmente e ricopre il ruolo di capitano con la maglia numero 7. Proprio con questo importante incarico nella stagione 2021/2022 ha alzato al cielo la coppa della Conference League. A ricoprire il ruolo di vice-capitano, Gianluca Mancini.

In carriera ha avuto e ha il piacere anche di giocare nella Nazionale Italiana.

Purtroppo come ogni ragazzo che svolge questo mestiere, Lorenzo Pellegrini ha subito anche qualche infortunio.

Sappiamo quanto costa, quanto guadagna Lorenzo Pellegrini e quanti goal ha fatto con la Roma? Il ragazzo ha un valore attuale di 25 milioni. Raggiunge i 4 milioni di ingaggio. Tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League ha realizzato diversi goal, fondamentali per la sua squadra. Secondo il database di Opta sono circa 50 reti.

Pellegrini è molto impegnato anche nel sociale.