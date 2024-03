Sale la preoccupazione in Inghilterra! Arriva un annuncio ufficiale di Buckingham Palace

NEWS

Debora Parigi | 16 Marzo 2024

Kate Middleton Re Carlo III

Arriva la notizia di un importante annuncio che molto presto farà Buckingham Palace. L’emittente BBC ha infatti ricevuto un comunicato dalla casa reale inglese riguardante l’arrivo di questo annuncio a breve. Cerchiamo di capire cosa è successo e cosa è possibile che venga comunicato.

Presto un annuncio da Buckingham Palace

Da molte settimane ormai non si fa che parlare della famiglia reale inglese per motivi legati allo stato di salute di alcuni membri. Ricordiamo infatti che che Re Carlo ha annunciato di avere il cancro e che è stato sottoposto a un’operazione alla prostata. In questo periodo di degenza la moglie Camilla ha preso il suo posto negli impegni reali. Anche se a quanto pare si è presa una vacanza per la troppa stanchezza nel dover fare tutto.

Ma si parla soprattutto di Kate Middleton, moglie dell’erede al trono William che ha subito un’operazione all’addome e c’è molto mistero sulla vicenda. Si è vista in qualche foto di paparazzi un po’ di tempo fa, una volta uscita dalla clinica. E poi c’è stato il caso della foto ritoccata in compagnia dei figli. Proprio il ritocco ha dato il via a tante ipotesi sul motivo per cui lei non si faccia vedere e perché appunto abbia avuto bisogno di ritoccare una foto con i figli.

In tutto questo rincorrersi di ipotesi, alcune davvero bislacche, sulla salute di Kate e sulle vicende degli altri membri della famiglia reale, arriva adesso una notizia che porta il pubblico a tanta curiosità. E i sudditi a un po’ di preoccupazione. Come fa sapere su X il giornalista di Rai 1 Domenico Marocchi, la BBC (emittente televisiva inglese) è stata avvisata di un importante annuncio in arrivo da Buckingham Palace.

Cosa sta per succedere? Cosa avrà da comunicare Buckingham Palace di importante? Sono quindi iniziate le ipotesi, che lo stesso giornalista ha messo sottoforma di sondaggio per i suoi follower. Ecco che quindi potrebbe esserci l’abdicazione di Re Carlo nei confornti del figlio maggiore o addirittura il divorzio proprio tra Kate e William. Poi c’è l’opzione del ritorno a corte di Harry (anche se in tanti la considerano la meno probabile). E infine potrebbe arrivare l’annuncio di una grave malattia di Kate.

Come detto, queste sono solo ipotesi. E quindi non ci resta che attendere il comunicato ufficiale di Buckingham Palace.