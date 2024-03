NEWS

Vincenzo Chianese | 16 Marzo 2024

Poco fa, con un bellissimo post sui social, Rosalinda Cannavò ha annunciato di essere incinta del suo primo figlio, concepito dall’amore con Andrea Zenga.

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga diventano genitori

Sono trascorsi più di tre anni da quando Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga si sono conosciuti e innamorati nella casa del Grande Fratello Vip 5. Dopo la fine della loro esperienza all’interno del reality show, l’attrice e il modello hanno dato ufficialmente il via alla loro vita insieme e col passare del tempo si sono mostrati al pubblico sempre affiatati, complici e innamorati. Ancora oggi la coppia è unitissima e poco fa è arrivata una notizia che sta già facendo emozionare il web intero. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Con un dolcissimo post pubblicato sui social, Rosalinda Cannavò ha annunciato di essere incinta e che lei e Andrea Zenga sono in attesa del loro primo figlio. Grande emozione dunque per i due ex Vipponi, che tra pochissimi mesi diventeranno genitori. L’attrice nel mentre ha anche mostrato il pancione ai suoi follower e non è mancato un tenero messaggio. Queste le dichiarazioni di Rosalinda e di Andrea:

“Che abbia inizio il viaggio più bello della nostra vita. È da inizio 2024 che custodiamo questo piccolo segreto che sta diventando sempre più grande. Ci siamo conosciuti e amati sotto i vostri occhi e oggi ancor di più siamo felici di condividere con voi la nostra gioia più grande: diventeremo mamma e papà. Picciriddu/a noi e Chinu non vediamo l’ora di conoscerti”.

Sui social intanto i fan stanno già commentando con emozione il post di Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. A fare i loro auguri ai neo genitori sono stati anche diversi ex Vipponi del Grande Fratello Vip 5, tra cui Pierpaolo Pretelli e Dayane Mello. Proprio quest’ultima, che con l’attrice ha avuto un rapporto fatto di alti e bassi, ha affermato: “Wow sono super felice. Ti meriti il mondo”. Non resta dunque che fare tanti auguri a Rosalinda e ad Andrea, che sono in attesa del loro primo figlio.