Bugo torna a parlare del caso Morgan e della causa ancora in corso

Debora Parigi | 9 Marzo 2024

Bugo Morgan

Ospite a Verissimo, Bugo ha parlato di quanto successo quattro anni fa a Sanremo insieme a Morgan. Il cantante ha raccontato il dolore che ancora prova per quanto successo poiché la sua immagine è ancora legata a quella scena sul palco dell’Ariston. Adesso ci sono in corso due cause in tribunale.

Il racconto di Bugo su cosa accadde con Morgan a Sanremo 2020

Era il 2020 e a febbraio, come ogni anno, si stava svolgendo il Festival di Sanremo. Nella serata del venerdì improvvisamente il pubblico, molto stanco per la tarda ora, rimase sbigottito per una scena accaduta sul palco dell’Ariston. Morgan aveva cambiato il testo della canzone e stava rivolgendo gravi accuse a Bugo, il quale decise di lasciare il palco e quindi i due furono squalificati dalla gara.

A distanza di quatto anni quella vicenda vede adesso due cause in corso: una civile per il testo cambiato e una penale per le offese ricevute. E così oggi a Verissimo Bugo ha raccontato la sua versione dei fatti in riferimento a quel Sanremo. “Non riesco ancora a liberarmi di alcuni pensieri, è stato molto doloroso”, ha detto il cantante a Silvia Toffanin. E ha aggiunto che ciò che lo ha ferito di più è stato vedere una sua canzone storpiata e tutto quello che è successo dopo. Ci sta ancora molto male.

Non si sa spiegare ancora come Morgan sia arrivato a quello. Era stato lo stesso Bugo a volerlo con lui a Sanremo poiché trovava la sua voce perfetta per quel brano. Inoltre in questo modo poteva aiutare il collega poiché non stava passando un periodo facile. Si era accorto nel mese precedente che tra loro non c’era l’affinità che si immaginava, ma ogni problema aveva sempre cercato di risolverlo. Per questo è rimasto sconvolto dall’epilogo che ha avuto.

Ha anche spiegato che l’abbandono del palco è stata una cosa istintiva. Quando si è accorto del cambio del testo ha mantenuto la calma, ma il sentirsi denigrato lo ha portato a uscire. Lo ha fatto per la sua dignità. È rimasto poi chiuso in camerino fino alla fine della serata perché voleva chiedere scusa ad Amadeus e così ha fatto.

Per Bugo, però, quella vicenda è ancora un’ombra sulla sua figura di musicista. Ogni volta il suo nome è legato a quella scena, togliendo l’attenzione sulla sua musica. Questa cosa gli pesa molto. E infatti ha anche spiagato che da quella sera di Sanremo lui e Morgan non si sono più rivisti né sentiti. E crede che non ce ne sia nemmeno bisogno.