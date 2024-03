Il fratello di Greta smonta la storia con Sergio e scatena le polemiche: “Mia sorella è brava a giocare”

NEWS

Debora Parigi | 9 Marzo 2024

Grande Fratello

Nuova polemica intorno a Josh Rossetti, fratello di Greta. Una sua frase in risposta a tweet ha dato il via a una discussione sul web. Gli utenti lo hanno accusato di non essere positivo per la sorella e per il suo percorso all’interno della Casa del Grande Fratello. Vediamo cosa è accaduto.

La frase del fratello di Greta Rossetti che è finita nella polemica

Come abbiamo visto non solo quest’anno ma anche nelle precedenti edizioni del Grande Fratello, amici e parenti dei concorrenti sono sempre molto attivi sui social per difendere la persona a cui vogliono bene. Quest’anno ce n’è uno molto attivo ed è il fratello di Greta Rossetti.

Pochi giorni fa, sulle storie Instagram, era andato contro Sergio D’Ottavi. Il concorrente è molto vicino a Greta e molto interessato a lei. Mentre l’ex tentatrice ci va con i piedi di piombo. Josh Rossetti sembra poco sopportare Sergio tanto che gli ha dato della “scimmia” e gli ha rivolto gravi accuse. Così aveva detto:

“Quella specie di scimmia dice di volere bene a mia sorella, le stringe i polsi. Greta gli dice ‘mi fai i lividi’ e lui risponde ‘te ne faccio altri’. Un uomo non fa venire i lividi a una donna. Avvocati andate avanti a difendere l’indifendibile che a mia sorella ci penso io. Se sentite la redazione, lo riprende. Ma se non ci fosse stata la redazione? Se lei ti dice lasciami e tu rispondi ‘te ne faccio venire di più’ allora no. Ho visto il video di dopo, va da lei e le controlla i polsi. Vuol dire che ha esagerato con la forza”.

Dopo queste frasi era intervenuta la mamma che aveva chiesto scusa per le frasi del figlio. Ma adesso Josh è di nuovo nella polemica dopo una risposta data su X a un utente. Il tweet dell’utente riguardava Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi. Così Josh è intervenuto e ha scritto: “Mia sorella è brava a giocare, svegliatevi”. Ecco, la frase ha fatto intervenire molti fan (e non solo) della concorrente del GF.

Acuni utenti lo hanno accusato di fare il male della sorella nel suo percorso. E hanno anche sottolineato il fatto che fosse cotraddittorio visto che prima lui ha definito la sorella “manipolata” mentre adesso “è brava a giocare”. Su X Josh ha comunque replicato a tutti gli utenti che lo hanno attaccato.