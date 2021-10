Callaghan Adaptaction: la scarpa che si adatta al tuo piede

Callaghan Adaptaction, il brand che ha pensato a una scarpa in cui il piede si adatta mentre si cammina, e a una perfetta calzatura da interni

Camminare diventa straordinario

Callaghan Adaptaction è la tecnologia brevettata che regala al marchio il vanto di avere le prime calzature al mondo che si adattano al piede mentre si cammina.

“Rendere un’azione ordinaria come camminare una straordinaria esperienza che agevola il benessere“, è infatti la filosofia di Callaghan.

Callaghan Adaptaction

Basilio García Moron, CEO dell’azienda, racconta che per farlo Callaghan opera approfondite ricerche tecnologiche con uno staff di designer e tecnici che condivide il DNA dell’azienda e s’impegna a creare modelli dall’alto impatto estetico e dall’elevata performance.

Il lusso del comfort diventa democratico grazie al materiale Adaptlite, che consente di avere ai piedi calzature casual in grado di eguagliare a livello di leggerezza, ammortizzazione e protezione delle articolazioni i modelli tecnici e sportivi.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità afferma che almeno 30 minuti di camminata bastano per stare in

forma e salute, e con questi gioielli di innovazione e funzionalità, farlo è davvero un piacere.

Calzature da interni

Ma le risorse di questa realtà d’avanguardia non finiscono qui. Sensibili alle necessità del proprio tempo, i designer di Callaghan hanno creato le prime calzature disegnate per gli interni, Callaghan In, che rendono comodità e design finalmente compatibili.

Ulteriore motivo di vanto per l’azienda è l’approccio sostenibile, che da sempre accompagna le sue scelte. Grazie a strategie per la riduzione del consumo di acqua e di corrente elettrica e alla creazione del bosco Callaghan O2, può vantarsi di essere un’azienda neutra nell’emissione di CO2.

Con oltre 30.000 alberi piantati, Callaghan compensa tutte le emissioni di CO2 prodotte dalle sue attività.

Tornare a camminare insieme verso un mondo migliore si può. Callaghan ne è convinta e ha già fatto il primo passo.

Novella 2000 © riproduzione riservata.