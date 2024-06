A seguito di tanto lavoro finalmente la nuova camera per Leone e Vittoria è pronta. Con una certa soddisfazione Fedez ha deciso di mostrarla ai propri fan sui social, con un mini tour.

Fedez mostra la camera di Leone e Vittoria

Se nelle scorse ore si è parlato delle dichiarazioni di Fabio Maria Damato dopo l’addio alla società di Chiara Ferragni e del rapporto tra quest’ultima e Chiara Biasi, ora ci concentriamo nuovamente su Fedez. Il rapper, che a quanto pare ha deciso di voltare pagina dopo la rottura con la Ferragni, sta raccontando passo passo i progressi fatti nella realizzazione della sua nuova casa.

LEGGI ANCHE: Nicholas vola a New York e oggi convive con un suo compagno di Amici 23

Proprio nella giornata di ieri Fedez ha pubblicato un nuovo video sui social. Dopo averci mostrato il salone, i particolari divani scelti e in generale come ha arredato l’ambiente, stavolta si è concentrato sulla camera dei bambini. Con grande soddisfazione il cantante ha rivelato che, dopo mesi di sudore, il progetto è quasi terminato. Ha inquadrato così la parete in cui sotto sono presenti i due letti, uno di Vittoria e uno di Leone, poi c’è una scaletta di colore bianco che va su una sorta di passerella.

Tra un letto e un altro è presente anche uno scivolo di colore arancione. Il muro è dipinto e, come potete vedere nella parete sono presenti del fulmini. Questo perché l’intenzione di Fedez è quella di far disegnare Pikachu, uno dei suoi personaggi preferiti dei cartoni animati, amato anche dai suoi bambini.

Fedez mostra la camera di Leone e Vittoria nella sua nuova casa pic.twitter.com/TNDdAwds7m — disagiotv (@disagio_tv) June 29, 2024

LEGGI ANCHE: “Hanno preso in giro la redazione”, nuovi dettagli sulla coppia squalificata da Temptation Island

Mentre invece nella parte opposta della camera è presente una scrivania bianca su parete gialla e delle mensole del medesimo colore più una rossa e una sedia (rossa anche questa). Insomma tutto curato nei minimi dettagli da Fedez. Mancano solo gli ultimissimi particolari ed è pronta! Che ve ne pare?