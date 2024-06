La nuova esperienza a New York per Nicholas è ufficialmente iniziata. Il ballerino ora convive con un ex allievo di Amici 23

Nuova vita a New York per Nicholas Borgogni di Amici 23. Dopo l’avventura nel talent show condotto da Maria De Filippi, il ballerino è volato nella Grande Mela insieme a Dustin (che ora è anche il suo coinquilino) e usufruire così della borsa di studio. Sui social intanto ha raccontato le sue giornate in modo piuttosto divertente!

Amici 23, Nicholas convive con un ex compagno del talent

Dopo avervi parlato delle nuove posizioni in classifica dei ragazzi della scuola di Amici 23 con i loro EP, ora si passa alla danza e in particolare a Nicholas Borgogni. Nella scuola più famosa d’Italia il ballerino durante l’anno è stato tra i più discussi e il suo percorso ha avuto degli alti e bassi importanti. Nonostante ciò, però, lui non si è mai demoralizzato e a testa alta ha proseguito con lo studio della danza.

LEGGI ANCHE: Belen si espone su Chiara Ferragni: “Se sbagli è giusto pagare, ma…”

Prima che lasciasse la scuola di Amici 23 ad accorgersi di lui è stata la Alvin Ailey School di New York che gli ha offerto una grossa opportunità: frequentare una full immersion di 5 settimane di lezioni di tecnica e movimento durante la “Summer intensive 2024”. Così il ballerino ha fatto i bagagli. Ma non è partito da solo. Insieme a lui, infatti, c’è anche Dustin. I due hanno molto legato e stanno affrontando insieme questa nuova esperienza di studio.

Proprio Nicholas di Amici 23 sui social ha mostrato la sua nuova stanza. Appartamento che lo ospiterà nel corso di queste lunghe e intense settimane e come si svolgono regolarmente le sue giornate a New York. Come un bambino che sogna ad occhi aperti, Borgogni ha ammesso che delle volte è un po’ in ritardo. Fortunatamente ci pensa Dustin a metterlo in riga!

Nel suo racconto, come mostrato dai due video, Nicholas Borgogni di Amici 23 ha fatto sapere anche che nella scuola che stanno frequentando devono tenere i capelli in un certo modo, tirati all’indietro. E soprattutto devono indossare degli abiti ben precisi. Peraltro i fan più curiosi che vorrebbero vedere le lezioni resteranno a bocca asciutta. Il ballerino ha raccontato infatti che non è possibile riprendere le lezioni.

LEGGI ANCHE: “Hanno preso in giro la redazione”, nuovi dettagli sulla coppia squalificata da Temptation Island

In ogni caso ha comunque spiegato come vive la città e la convivenza con il suo ex compagno della scuola di Amici 23. Nicholas con questi video sembra averci preso gusto e chissà quante altre avventure ci racconterà ancora.