Nel corso di un’intervista nel podcast “Second Life” di Hilary Kerr e riportata anche dal The Guardian, Cameron Diaz ha rivelato che potrebbe aver trasportato, senza saperlo, della droga. Il tutto è successo quando ancora non era una star apprezzata e conosciuta in tutto il mondo. Era ancora alle prime armi e a quei tempi si stava trasferendo a Parigi per seguire il suo sogno di diventare una modella:

“Non ho lavorato un giorno Sono stata lì un anno intero e non ho mai lavorato. Non riuscivo ad avere un lavoro per salvarmi la vita. Ne ho ottenuto, tipo, uno. Ma penso davvero di aver fatto il corriere trasportando della droga in Marocco. Giuro su Dio“.

Ci troviamo agli inizi degli anni ’90 e Cameron Diaz ha ricordato un lavoro come modella che prevedeva di portare una valigetta chiusa che “conteneva i miei vestiti…“. Solo atterrata in Marocco, nel momento in cui le hanno chiesto di aprire la valigia, ha pensato: “Che ca**o c’è in questa valigia? Sono questa ragazza bionda dagli occhi azzurri in Marocco. Sono gli anni ’90. Indosso jeans strappati, stivali con plateau i capelli sciolti. Non è per niente sicuro“.

Per fortuna, però, le è bastato solo dire che non sapeva di chi fosse la valigia. Forse per sua fortuna, le misure di sicurezza all’epoca non erano così rigide come lo sono oggi: “Questo è stato il mio primo lavoro a Parigi”. Di lì a poco, poi, è stata lanciata nel mondo del cinema grazie al film “The Mask”. Nel 2014, però, ha deciso di ritirarsi e di vivere una vita più normale. Solo di recente, però, l’attrice ha annunciato che ritornerà a recitare nel film “Back in Action” accanto a Jamie Foxx per Netflix.

