Camila Gomes, grande talento della danza e Regina del Carnevale di Rio, non si abbatte neanche dopo la recente aggressione subita

Regina incontrastata del samba di Rio De Janeiro, Camila Gomes continua a portare alto il nome della Unidos di Bangu, la rinomata scuola di samba che ogni anno si esibisce, con il proprio carro, al Sambodromo durante i giorni del colorato, frizzante e più famoso carnevale del mondo.

La showgirl e ballerina italo-brasiliana dal fisico prorompente è molto conosciuta anche per le sue apparizioni TV (Guess my age e Forum) al fianco di Enrico Papi e Barbara Palombelli, e per un presunto flirt passato con Vittorio Sgarbi.

Da quattro anni ormai Camila partecipa attivamente alle attività della scuola, salendo di volta in volta di grado.

Dal primo anno, in cui era una semplice “destaque” del carro allegorico, è diventata poi musa della scuola e infine Regina, ruolo con cui ha sfilato lo scorso 18 febbraio nella capitale brasiliana.

Da ‘destaque’ a Regina

Essere Regina della scuola è una delle qualifiche più importanti subito dopo i coreografi. La Regina è colei che, durante la sfilata, apre infatti la danza del carro.

“Amo ballare, amo essere la Regina, amo tutto ciò che è allegria, colore, vivacità”, commenta Camila. “Ho la danza nel sangue, ho la mia terra natia nell’anima e ne sono fiera e orgogliosa. L’Italia mi ha accolta con calore e ne sono grata, ma il temperamento carioca, alla fine, fa parte di me ed è un’emozione unica sapere di esserne, almeno in parte, portabandiera”.

L’aggressione in discoteca

Uno spirito, il suo, che neppure la recente aggressione in discoteca, e che le è costata la rottura del setto nasale, ha saputo arrestare. Conclude Camila: “È stata un’esperienza talmente assurda e inspiegabile che ancora fatico a crederci. Piano piano mi sto riprendendo, le indagini delle forze dell’ordine dopo la mia denuncia proseguono. Persone come queste sono pericolose, è giusto fermarle. Intanto, io continuerò a ballare, a sorridere e a prepararmi per il prossimo carnevale”.

a cura di Mattia Pagliarulo