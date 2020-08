1 A seguito dei gossip che vedono Can Yaman nel cast del Grande Fratello Vip 5, adesso arriva la verità sulla partecipazione dell’attore al reality Mediaset

È senza dubbio uno dei volti del momento, e il suo nome è ormai famosissimo nel nostro paese. Parliamo naturalmente di Can Yaman, che ormai da diversi anni ha conquistato il pubblico italiano, e non solo. Dopo averlo visto nella fiction Bitter Sweet, l’attore turco sta spopolando con la sua nuova serie Daydreamer, che nel corso di queste settimane estive sta tenendo compagnia al pubblico. Come se non bastasse prossimamente una terza fiction con protagonista Can arriverà sul piccolo schermo, e il pubblico attende con ansia di scoprire gli episodi di Mr.False. Nel mentre da qualche tempo girano anche diversi gossip sui progetti futuri di Yaman. Secondo le indiscrezioni infatti sembrerebbe che l’attore possa entrare a far parte del cast del Grande Fratello Vip 5. A svelare la notizia recentemente è stato il portale Affari Italiani, sul quale si leggeva:

“Alfonso Signorini sta pensando anche a Can Yaman come concorrente del Grande Fratello Vip 5. L’attore è grande protagonista della soap opera turca Daydreamer, che sta andando fortissimo nel pomeriggio di Canale 5 in queste settimane (al posto di Uomini e Donne di Maria De Filippi)”.

A quel punto il web è letteralmente impazzito e in molti si sono chiesti se davvero Can Yaman sarebbe diventato uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 5. Adesso però a svelare la verità sulla partecipazione dell’attore al reality è Adnkronos. Il ben informato sito fa sapere che Alfonso Signorini avrebbe fatto di tutto per far sì che Can entrasse a far parte del cast del programma. Tuttavia pare che l’accordo tra Yaman e Mediaset sia saltato per motivi economici. Questo quanto si legge a riguardo:

“A quanto apprende ancora l’Adnkronos un altro nome che avrebbe voluto Signorini nel programma è quello dell’amatissimo attore turco Can Yaman, ma sembrerebbe che l’accordo con Mediaset sia sfumato per motivi economici”.

Nessuna possibilità dunque, almeno per il momento, di vedere Can Yaman nel cast del Grande Fratello Vip 5. Presto però l’attore potrebbe tornare nuovamente sul piccolo schermo, stavolta con una nuova serie, che i fan hanno espressamente richiesto a Mediaset. Scopriamo di più in merito.