1 Secondo le ultime indiscrezioni sembrerebbe che Can Yaman sia corteggiato da ben due conduttrici Mediaset. Che l’attore sia pronto a ritornare in Italia?

Sono ormai mesi che l’attore più amato e discusso del momento è Can Yaman. Dopo lo straordinario successo di Bitter Sweet, l’attore turco è entrato nel cuore del pubblico e da allora non ne è più uscito. Qualche mese fa, come se non bastasse, Mediaset ha deciso di mandare in onda anche la nuova serie con protagonista Yaman, Daydreamer – Le Ali del Sogno, che naturalmente ha immediatamente conquistato i telespettatori, diventando uno dei programmi di Canale 5 più seguiti dell’estate. Nel mentre solo qualche mese fa Can è arrivato anche in Italia, partecipando dapprima a C’è Posta Per Te, e in seguito a Live Non è la d’Urso, per la gioia di tutto il pubblico.

Adesso, come se non bastasse, sembrerebbe che Can Yaman sia corteggiato nuovamente da due grandi conduttrici Mediaset, che starebbero facendo di tutto per avere l’attore ospite dei loro programmi. A svelare la notizia è il settimanale Oggi, che pur non facendo i nomi delle presentatrici racconta quello che starebbe accadendo. Questo quello che si legge sulla rivista, e a riportarlo è Biccy:

“Can Yaman corteggiato dalle due donne più potenti di Mediaset. Di chi si tratta? Il successo di Day Dreamer e lo scorso anno di Bitter Sweet, due soap in onda su Canale 5, ha regalato grande popolarità all’attore Can Yaman. Un vero e proprio fenomeno mediatico che sta favorendo proposte al bel turco. Dopo aver risposto picche al Grande Fratello Vip potrebbe presto arrivare come ospite in due programmi in onda su Canale 5. Non solo, su di lui avrebbe messo gli occhi il regista Ferzan Ozpetek”.

Chi saranno dunque queste due conduttrici Mediaset che starebbero corteggiando Can Yaman? Naturalmente il web ha subito ipotizzato che si tratti ancora una volta di Maria De Filippi e di Barbara d’Urso, che per prime hanno avuto l’attore turco ospite nei loro programmi. Che dunque il protagonista di Daydreamer sia pronto a tornare a C’è Posta Per Te e a Live Non è la d’Urso? In attesa di news, nelle ultime settimane si è anche mormorato che Yaman potesse far parte del cast del Grande Fratello Vip 5. Rivediamo quello che è accaduto.